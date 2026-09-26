"To oni zaczęli". Putin zwrócił się do dziennikarzy

Jednocześnie przywódca twierdził, że to Ukraina dopuściła się prowokacyjnych ataków i zaznaczył, że "teraz będzie musiała ponieść konsekwencje zdecydowanej odpowiedzi".

Słowa zostały skierowane do dziennikarzy podczas odbywającego się w dniach 24-26 września Międzynarodowe Forum Zjednoczonych Kultur w Sankt Petersburgu. "W 12. edycji petersburskiego forum udział biorą przedstawiciele 73 krajów i siedmiu organizacji międzynarodowych. Dziś przemówienie wygłosił prezydent Rosji Władimir Putin. W mieście zablokowano mobilny internet. Oficjalnie – ze względów bezpieczeństwa" – podaje RMF24.

Putin o Ukrainie: Teraz będzie musiała ponieść konsekwencje

Jak powiedział Putin powiedział, cytowany przez agencję Reutera, wszelkie propozycje "uregulowania sytuacji na Ukrainie pozostają aktualne, jednak Moskwa musi jeszcze ocenić, co leży w jej najlepszym interesie". – Rosja nie przygotowuje się do żadnych działań zbrojnych przeciwko Europie – twierdził przywódca.

Władimir Putin przekazał również, że Moskwa chciała wznowić negocjacje z Kijowem po ubiegłotygodniowych wyborach parlamentarnych w Rosji, lecz "Ukraina przeprowadziła ataki na terytorium Rosji i uderzyła w lokale wyborcze". Rosyjski prezydent przedstawiał narrację, według której to Ukraina dopuściła się prowokacyjnych ataków, a "teraz będzie musiała ponieść konsekwencje zdecydowanej odpowiedzi".

– To oni zaczęli. Wszędzie, na każdym froncie. Czy to są zabawy, dziecinne igraszki? Powinni zatem odczuć rosyjskie uderzenia odwetowe i zrozumieć, że żadne prowokacje ani próby eskalacji sytuacji w celu osiągnięcia określonego wyniku nie przyniosą skutku. Tylko pogarszają własną sytuację – mówił Putin do dziennikarzy podczas Międzynarodowe Forum Zjednoczonych Kultur odbywającego się w Sankt Petersburgu.

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