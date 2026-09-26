Poruszające sceny w Jarosławiu. Ranny ksiądz stanął przy ołtarzu

Kościół rektoralny pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu został ponownie otwarty w sobotę o godz. 16:30. Stało się to zaledwie dwa dni po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło na terenie opactwa.

Godzinę później rozpoczęła się pierwsza po tragedii msza święta. Do kościoła przyszło wielu wiernych. Szczególnym momentem nabożeństwa było pojawienie się przy ołtarzu ks. Adriana, który sam został ranny podczas ataku. Duchowny miał na twarzy widoczne ślady czwartkowych wydarzeń – opatrunek oraz zasinienia. Mimo odniesionych obrażeń to właśnie on wygłosił homilię podczas sobotniej mszy.

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Modlitwa za zabitego księdza i rannych

Wcześniej w miejscach, w których rozegrała się tragedia, modlił się metropolita przemyski abp Adam Szal wraz z kapłanami. Informację o modlitwie przekazano za pośrednictwem utworzonego po ataku profilu "Jarosławskie Opactwo – po tragedii". "W modlitwie zawierzani byli śp. ks. Stanisław oraz poszkodowani: ks. Marek, ks. Adrian, p. Krzysztof i p. Ewa" – poinformowano. Wieczorem zaplanowano także różaniec w intencji ks. Stanisława Zbojnowicza, który zmarł wskutek obrażeń odniesionych podczas ataku.

Opactwo wraca jednocześnie do odprawiania nabożeństw. Na niedzielę zaplanowano msze o godz. 7:30, 10:00, 11:30 oraz 17:00. Wszystkie mają być transmitowane.

Tragiczny atak w Jarosławiu. Zginął 72-letni ksiądz

Do tragedii doszło w czwartek 24 września. Według ustaleń śledczych 31-letni obywatel Ukrainy miał zaatakować nożem pięć osób – trzech księży oraz dwie osoby świeckie. Wśród poszkodowanych był 72-letni ks. Stanisław Zbojnowicz. Duchowny zmarł w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń. Cztery pozostałe osoby zostały ranne.

Podejrzany Ihor M. został zatrzymany. W sobotę sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Ze względu na stan zdrowia mężczyzny środek zapobiegawczy ma być wykonywany w warunkach szpitalnych.

31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.