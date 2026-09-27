Do tego świadczenia nie ma kryterium dochodowego. W 2027 roku może wzrosnąć

Ryczałt energetyczny ma pomóc osobom uprawnionym w pokrywaniu kosztów związanych z energią. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego przyznanie nie zależy od wysokości osiąganych dochodów.

Oznacza to, że przekroczenie określonego poziomu emerytury czy renty samo w sobie nie pozbawia prawa do ryczałtu. Kluczowe jest należenie do jednej z grup wskazanych w przepisach.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

O świadczenie mogą ubiegać się m.in. kombatanci i inne osoby uprawnione, a także żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu oraz batalionach budowlanych.

Prawo do ryczałtu mogą mieć również wdowy i wdowcy pobierający emeryturę lub rentę po osobach uprawnionych.Nie jest to więc powszechny dodatek do emerytury przysługujący wszystkim seniorom. Trzeba spełniać warunki dotyczące statusu osoby uprawnionej.

Od 1 marca 2026 roku świadczenie wynosi 336,16 zł miesięcznie. Jego wysokość jest waloryzowana raz w roku i obowiązuje do końca lutego następnego roku.

Według obecnych prognoz wskaźnik waloryzacji w 2027 roku może wynieść około 3,96 proc. Gdyby taki poziom został zastosowany, ryczałt wzrósłby od 1 marca 2027 roku do około 349,47 zł miesięcznie, czyli o 13,31 zł. Nie jest to jednak jeszcze ostateczna stawka. Dokładna kwota będzie znana dopiero po ustaleniu wskaźnika waloryzacji na 2027 rok.

Trzeba złożyć wniosek do ZUS

Osoba spełniająca warunki musi wystąpić do ZUS z wnioskiem ERK. Do dokumentu należy dołączyć potwierdzenie posiadania odpowiednich uprawnień. W zależności od sytuacji może to być np. decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych albo odpowiednie zaświadczenie wojskowe.

Wniosek można złożyć w dowolnej jednostce ZUS – osobiście lub przez pełnomocnika. Dokumenty można również przesłać pocztą albo złożyć za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Nie obowiązuje jeden konkretny termin na złożenie wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku późniejszego wystąpienia o świadczenie ZUS ustali prawo do ryczałtu od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

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