Rekordowe wydatki na świadczenia rodzinne. Taka kwota trafiła do Ukraińców

"Najwięcej środków, podobnie jak w 2024 r., przeznaczono na pomoc skierowaną do osób niepełnosprawnych, czyli na świadczenia opiekuńcze, które stanowiły 87,8 proc. ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie i inne świadczenia rodzinne wypłacane ze środków własnych gmin stanowiły 12,2 proc. ogólnej kwoty wydatków" – czytamy w komunikacie.

234 mln dla Ukraińców

W 2025 r. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się na terytorium ich kraju działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny, przeznaczono 234,2 mln zł. Było to o 11 mln zł (4,9 proc.) więcej niż przed rokiem. Przeciętnie miesięcznie wypłacano 41,4 tys. świadczeń. Wśród świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy dominowały świadczenia opiekuńcze, czyli skierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ich wartość wyniosła 164,9 mln zł, co stanowiło 70,4 proc. ogólnej wartości wypłacanych świadczeń dla obywateli Ukrainy. W porównaniu z 2024 r. kwota tych świadczeń wzrosła o 27,8 mln zł, tj. o 20,2 proc. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wyniosły 36 mln zł i stanowiły 15,3 proc. wartości świadczeń rodzinnych ogółem dla obywateli Ukrainy. Kwota tych świadczeń zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 12,3 mln zł, tj. o 25,5 proc. Ponadto wypłacono świadczenia rodzicielskie w kwocie 31,8 mln zł (13,6 proc. ogółu) oraz zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1,6 mln zł (0,7 proc.), podał również GUS.

"Świadczenia opiekuńcze, kierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, wyniosły w 2025 r. 13,2 mld zł i stanowiły najwięcej, bo 87,8 proc. wartości świadczeń rodzinnych ogółem. Do świadczeń opiekuńczych zalicza się: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy. W porównaniu z 2024 r. kwota świadczeń opiekuńczych zwiększyła się o 0,8 mld zł, tj. o 6,1 proc." – czytamy dalej.

Zasiłki rodzinne. Wydano 833 mln zł

W 2025 r. wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 833,4 mln zł, tj. o 234,1 mln zł (21,9 proc.) mniej niż przed rokiem. Zasiłki rodzinne miesięcznie pobierało średnio 263 tys. rodzin, czyli o 78,4 tys. (23 proc.) mniej niż w 2024 r. Zmniejszenie liczby świadczeniobiorców wynika z zamrożenia progów dochodowych, przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń (zwłaszcza płacy minimalnej), co sprawiło, że dochód większej liczby rodzin przekroczył obowiązujące kryteria dochodowe. Zasiłki rodzinne miesięcznie wypłacano w 2025 r. średnio na 611,2 tys. dzieci, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 6-12 lat (250,3 tys. – 41 proc.). Kolejno były to dzieci w wieku 13-17 lat – 27,8 proc., następnie dzieci w wieku poniżej 6 lat – 25,6 proc. i w wieku 18 lat i więcej, które pozostawały na utrzymaniu głównie z powodu nauki – 5,6 proc.

Urząd przypomniał również, że świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach programu "Rodzina 800+" przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, niezależnie od wysokości dochodu na osobę uzyskiwanego w rodzinie. W 2025 r. wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 64,9 mld zł, a miesięcznie średnio wypłacano 6,7 mln świadczeń. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek zarówno wydatków, jak i liczby wypłacanych świadczeń, odpowiednio o 1,8 proc. i 1,5 proc.

W 2025 r. z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1,7 mln świadczeń o łącznej wartości 973,9 mln zł. W porównaniu z rokiem poprzednim przyznano o 7 proc. mniej świadczeń, jednak łączna kwota wydatków na te świadczenia wzrosła o 15,7 proc. Miesięcznie wypłacano średnio 145,5 tys. świadczeń, a ich przeciętna kwota wzrosła i wynosiła 557,62 zł, wobec wypłacanych w 2024 r. miesięcznie średnio 156,5 tys. świadczeń o przeciętnej kwocie 448,26 zł, zakończono.

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