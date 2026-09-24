Meller: Nie dziwię się zagraniczniakom, którzy jarają się, jaka super jest Polska

Dziennikarz Marcin Meller wiele podróżuje. Najczęściej są to wyjazdy zagraniczny. Teraz jednak Meller wsiadł do polskiego pociągu. "Jadę sobie PKP. Do przedziału zagląda konduktorka. Pyta: – Państwo mieliście już sprawdzane bilety? Zgodnie z prawdą potwierdzamy. Konduktorka kiwa głową, nie sprawdza nas, odchodzi" – rozpoczął wpis w mediach społecznościowych.

"Nie dziwię się tym wszystkim zagraniczniakom, którzy jarają się w rolkach na IG jaka super jest Polska, przyjazna, porządna i bezpieczna. Naprawdę żyjemy we wspaniałym miejscu na ziemi" – podkreśla.

Marcin Meller wskazuje, że wciąż "przemierza Polskę wzdłuż i wszerz i z ciągłym niedowierzaniem dziękuje opatrzności za tą niesamowitą podróż, która rozpoczęliśmy w 1989 roku". "Jest z czego być dumnym i jest czego bronić. Niech nikt i nic nam tego nie sp*erdoli, zwłaszcza my sami, o to prosimy Cię… (uzupełnijcie wedle uznania)" – zakończył.

Turystyczny boom w Polsce

Polska turystyka notuje rekordowe wyniki. W pierwszym półroczu 2026 roku z krajowej bazy noclegowej skorzystało 20,3 mln turystów, a liczba udzielonych noclegów wzrosła do 47,2 mln. Szczególnie szybko przybywa gości z zagranicy. Polska zajmuje już ósme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby noclegów, a tempo wzrostu jest około trzykrotnie wyższe od unijnej średniej.

Polska Organizacja Turystyczna, Główny Urząd Statystyczny i Polska Izba Turystyki podsumowały pierwsze półrocze oraz wakacje 2026 roku. Dane pokazują, że krajowa turystyka rośnie zarówno dzięki Polakom podróżującym po kraju, jak i coraz większej liczbie zagranicznych gości.

Od stycznia do czerwca z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 20,3 mln osób. To o 7,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Turyści wykupili łącznie 47,2 mln noclegów, co oznacza wzrost o 5,2 proc. rok do roku.

Według POT to najwyższe wartości w porównywalnym szeregu danych GUS co najmniej od 2019 roku. Liczba noclegów była jednocześnie o blisko jedną piątą większa niż w ostatnim sezonie przed pandemią.

Szczególnie dobrze polskie wyniki prezentują się na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba noclegów w całej UE zwiększyła się według danych Eurostatu o 1,7 proc. W Polsce wzrost wyniósł 5,2 proc., był więc około trzykrotnie szybszy. Pod względem liczby udzielonych noclegów Polska znalazła się na ósmym miejscu w Unii Europejskiej. Wyprzedziła m.in. Portugalię – różnica wyniosła około 7,9 mln noclegów.