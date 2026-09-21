Odnotowano zmianę w zarobkach Polaków. Spadek o ok. 250 zł

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 5,6 proc. r/r w sierpniu br. do 9259,54 zł zł, podał GUS.

"W sierpniu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,2 proc. niż w lipcu br. i o 0,8 proc. niższe w porównaniu z sierpniem 2025 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r. było niższe nominalnie o 2,6 proc. niż w lipcu br., natomiast w porównaniu z sierpniem 2025 r. było wyższe o 5,6 proc." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

GUS: Wzrost produkcji budowlano-montażowej

GUS przekazał również informację, że produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 6,7 proc. r/r w sierpniu br.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w sierpniu 2026 r. zwiększyła się o 6,7 proc. w skali roku. W odniesieniu do lipca bieżącego roku odnotowano spadek o 0,6 proc." – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w sierpniu br. była o 4,3 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 1,9 proc. wyższa niż w lipcu br.

W okresie styczeń-sierpień 2026 r. produkcja budowlano-montażowa spadła o 2,1 proc. r/r, podał także GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 7 proc. wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

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