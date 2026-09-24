Renta wdowia wzrośnie od stycznia. Sprawdź, ile można zyskać

Renta wdowia jest wypłacana od lipca 2025 roku. Rozwiązanie pozwala osobom spełniającym określone warunki łączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie uprawniona osoba może otrzymywać jedno ze świadczeń w pełnej wysokości oraz 15 proc. drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.

Dla osób już pobierających rentę wdowią zmiana ma być szczególnie prosta. ZUS przeliczy wysokość wypłat automatycznie, bez konieczności składania kolejnego wniosku.

Nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie

W praktyce zmiana z 15 do 25 proc. oznacza zwiększenie dodatkowej części wypłaty o równowartość 10 proc. drugiego świadczenia.

Jeżeli przykładowo jedno świadczenie wynosi 3000 zł, a drugie 2000 zł, obecnie wypłacane jest 3300 zł. Po zmianie będzie to 3500 zł, a więc o 200 zł miesięcznie więcej.

Przy świadczeniach wynoszących 3000 i 2500 zł miesięczna kwota wzrośnie z 3375 do 3625 zł. To 250 zł więcej miesięcznie i 3000 zł w skali roku.

Jeszcze większa różnica pojawi się przy wyższych świadczeniach. Przy kwotach 4000 i 3500 zł wypłata wzrośnie z 4525 do 4875 zł. Oznacza to dodatkowe 350 zł miesięcznie, czyli 4200 zł w ciągu roku. Przy świadczeniach wynoszących odpowiednio 4800 i 4000 zł różnica sięgnęłaby 400 zł miesięcznie – z 5400 do 5800 zł.

Jest limit renty wdowiej

Warto pamiętać, że w przepisach przewidziano maksymalną wysokość łączonych świadczeń.

Suma wypłat w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeżeli wyliczona kwota przekroczy obowiązujący limit, wypłata zostanie odpowiednio ograniczona.

Według podanych danych obecnie limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jego wysokość będzie się jednak zmieniała wraz z waloryzacją najniższej emerytury. Jeżeli przyjęta w projekcie budżetu na 2027 rok prognoza waloryzacji na poziomie 3,96 proc. się potwierdzi, od marca przyszłego roku limit wyniósłby około 6170,84 zł brutto.

Według przytoczonych danych w czerwcu 2026 roku rentę wdowią pobierało 993,4 tys. osób; od uruchomienia programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln osób.

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