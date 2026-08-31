Na renty wdowie zabrakło pieniędzy. Rząd pilnie łata dziurę w budżecie

Rząd przygotował zmianę przepisów, która ma umożliwić przekazanie dodatkowego 1 mld zł na Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS – podaje "Fakt".

Powodem jest większa od zakładanej liczba osób pobierających renty wdowie, co spowodowało, że zaplanowane na 2026 r. środki na te świadczenia okazały się niewystarczające – wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

KRUS potrzebuje dodatkowych pieniędzy na renty wdowie

Renty wdowie są wypłacane od lipca 2025 r. i pozwalają na łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. W przypadku świadczeń z KRUS liczba uprawnionych okazała się wyższa, niż zakładano podczas przygotowywania tegorocznego budżetu.

W planie finansowym na 2026 r. na wypłatę rent wdowich z KRUS zarezerwowano 351,9 mln zł. Z bieżących analiz wynika jednak, że koszty świadczeń przekroczą tę kwotę o co najmniej 400 mln zł.

Resort finansów wskazuje, że dokładne oszacowanie liczby potencjalnych beneficjentów było trudne, ponieważ systemy informatyczne KRUS nie pozwalały na automatyczne wytypowanie wszystkich osób, które mogły być uprawnione do świadczenia.

Rząd chce w związku z tym wprowadzić specjalny przepis umożliwiający zwiększenie w trakcie roku dotacji dla KRUS o 1 mld zł. Środki mają pochodzić z blokad wydatków w innych częściach budżetu, m.in. tam, gdzie wystąpiły opóźnienia w realizacji zaplanowanych zadań.

Rząd musi znaleźć 1 mld zł. Pilna zmiana przepisów

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu. MF uzasadnia zastosowanie przyspieszonej procedury koniecznością zapewnienia ciągłości wypłat świadczeń, które są gwarantowane ustawowo przez państwo.

Obecnie w ramach renty wdowiej jedno ze świadczeń wypłacane jest w pełnej wysokości, a drugie w wysokości 15 proc. Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia ma wzrosnąć do 25 proc.

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