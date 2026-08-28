Nowy budżet. Resort wskazał trzy priorytety

"Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i strategiczne inwestycje – to główne priorytety przyjętego przez rząd projektu budżetu państwa na 2027 r. Projekt odpowiedzialnie łączy bieżące potrzeby państwa z finansowaniem przedsięwzięć wzmacniających jego bezpieczeństwo i potencjał rozwojowy. Wydatki na obronność przekroczą 4,5 proc. prognozowanego na 2027 r. PKB. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w NATO. Na ochronę zdrowia trafi o 26,3 mld zł więcej niż w 2026 r., a dodatkowe środki mają być wykorzystane z myślą o pacjentach. [...] Nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe zostały zaplanowane w wysokości 46,2 mld zł, tj. o ponad 2,6 mld zł więcej niż w 2026 r. Planowane nakłady w samym obszarze dróg i kolei wyniosą w 2027 r. 62,4 mld zł. Na realizację zadań w obszarze mieszkalnictwa planuje się przeznaczyć w roku 2027 środki w wysokości 5,8 mld zł" – czytamy w komunikacie.

Projekt ustawy budżetowej na 2027 r. zostanie skierowany do Rady Dialogu Społecznego oraz po raz pierwszy do Rady Fiskalnej, podał także resort.

Jakie wydatki przewidziano w budżecie?

W poszczególnych obszarach zaplanowano:

– na rok 2027 w budżecie oraz planie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych zabezpieczono środki na obronę narodową w wysokości 198,1 mld zł, co stanowi 4,51 proc. PKB planowanego na rok 2027. Na przyszły rok planowana jest rekordowa wartość dostaw sprzętu wojskowego. Ponadto, 36,5 mld zł zostanie przeznaczone na Policję, Straż Graniczną, Straż Pożarną, SOP i służby specjalne.

– rok 2027 będzie kolejnym rokiem wzrostu nakładów na ochronę zdrowia – łącznie osiągną poziom 274,1 mld zł co daje wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do roku 2026. W ramach powyższych wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł (więcej o 15,5 mld zł niż w roku 2026).

– nakłady na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i transformację energetyczną wyniosą w 2027 r. 19,7 mld zł, czyli o 8,3 proc. (1,5 mld zł) więcej niż w obecnym roku. Na dokapitalizowanie projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w 2027 r. zabezpieczono 8 mld zł. Wśród przykładowych inwestycji znajdują się Baltica 2 (1,5 GW mocy w offshore), blok gazowo-parowy w Rybniku czy magazyn energii litowo-jonowy w Żarnowcu.

– na rok 2027 zaplanowano wydatki Funduszu Zapasów Interwencyjnych w kwocie 2,8 mld zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz stabilnego funkcjonowania krajowego rynku paliwowego.

– planowane nakłady w samym obszarze dróg i kolei wyniosą w 2027 r. 62,4 mld zł (bez środków na realizację budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego), w tym z budżetu państwa 26,4 mld zł. Wśród inwestycji drogowych na Program Budowy 100 obwodnic zostanie przeznaczonych w 2027 r. 1,7 mld zł, a na rządowy program budowy dróg krajowych do 2030 r. – 16,4 mld zł. W ramach zadań drogowych realizowana będzie, m.in. kluczowa dla funkcjonowania portu w Gdyni, a także mobilności Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa gospodarczego i obronnego państwa, budowa drogi krajowej nr 7 ("Droga Czerwona"). Koszt tego zadania szacowany jest obecnie na ok. 4,5 mld zł. Wśród szeregu inwestycji, które są planowane w przyszłym roku, znajdują się takie, które przywrócą kolej po wielu latach do kolejnych miejscowości – jak na przykład Olecko, Bytów, Nowy Dwór Gdański czy Limanowa. Planowane jest również wprowadzenie prędkości 250 km/h na trasie łączącej Warszawę z Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.

– w obszarze gospodarki morskiej wydatki budżetu państwa na 2027 r. zaplanowane zostały w kwocie 2,4 mld zł, w tym 1,2 mld zł na realizację programów wieloletnich. Do najważniejszych inwestycji należy budowa infrastruktury dostępowej do terminala gazowego FSRU powstającego w Zatoce Gdańskiej, który zaspokoi 30 proc. rocznego zapotrzebowania Polski na gaz. Planowana jest również budowa pirsu morskiego, który będzie służył budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, nowy, blisko 70-kilometrowy tor wodny do Portu w Świnoujściu czy poprawa dostępu do portu morskiego w Szczecinie.

– wydatki zaplanowane na mieszkalnictwo w 2027 r. wynoszą 5,8 mld zł. Dzięki utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu wydatków na budowę i remont mieszkań komunalnych i społecznych w 2027 r. ruszy kolejnych kilkaset inwestycji w całej Polsce. Elementem polityki mieszkaniowej pozostanie zwiększenie bazy noclegowej dla studentów poprzez wydatki na budowę i remont akademików.

– w 2027 r. na wsparcie konkurencyjności krajowego przemysłu w sektorach energochłonnych zaplanowano środki w wysokości 3,6 mld zł. Zabezpieczono również środki na rozwój i wsparcie sektora kosmicznego w Polsce w wysokości ponad 1 mld zł.

Ponad 2,6 mld zł więcej na naukę i szkolnictwo

Ponadto w budżecie na rok 2027 nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe zostały zaplanowane w wysokości 46,2 mld zł, tj. o ponad 2,6 mld zł więcej niż w 2026 r., głównie w budżecie państwa. Udział nakładów ogółem do PKB na naukę w 2027 r. wyniesie 1,05 proc. Te środki to przede wszystkim wyższa subwencja dla uczelni, ale także takie inwestycje jak modernizacja infrastruktury badawczej, budowa nowoczesnej infrastruktury w obszarze AI, Polskie Fabryki Sztucznej Inteligencji GAIA AI i superkomputery dające niespotykaną na tę skalę moc obliczeniowa dla naukowców, startupów i firm, poprawa cyberbezpieczeństwa instytucji naukowych i uczelni. Przewidziane są także dodatkowe 400 mln zł na Narodowe Centrum Nauki.

Co więcej, w budżecie na 2027 r. uwzględniono środki na realizację obowiązujących programów i świadczeń, które mają szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych, w tym programy: "Rodzina 800+": 60,8 mld zł, "Aktywny Rodzic": 7 mld zł, Procedura in-vitro: 0,6 mld zł, Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami: 12,6 mld zł i 14. Emerytura: 32,1 mld zł. Uwzględniono również finansowanie renty wdowiej, której wymiar od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. drugiego świadczenia, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zabezpieczono także środki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie około 19 mld zł. Zapewniono również środki na wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli. Łączny koszt podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi to około 7,8 mld zł, wymieniło Ministerstwo Finansów.

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