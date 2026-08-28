Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r. Domański przedstawił szczegóły

– Prognozujemy, że w 2027 r. polska gospodarka będzie kolejny rok rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą 3 proc. Przypomnę, gdy przejmowaliśmy władzę w roku 2023, zastaliśmy gospodarkę w stagnacji, wzrost gospodarczy bliski 0. Już od pierwszego roku udało nam się gospodarkę rozpędzić i w trakcie wszystkich lat naszych rządów utrzymujemy gospodarkę z dynamiką 3 proc. lub wyższą – oznajmił na konferencji prasowej po piątkowym posiedzeniu rządu Andrzej Domański.

– Prognozujemy, że inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8 proc. i tu kolejny raz przypomnę, że średnioroczna inflacja w roku 2023 przekraczała 11 proc. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku wyniesie, zgodnie z naszymi prognozami, 6,4 proc. W ujęciu realnym oznacza to wzrost o 3,3 proc. Z kolei w 2027 r. prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń – mówił dalej minister finansów i gospodarki.

– W przyszłym roku stopa bezrobocia w Polsce, według metodologii unijnej, będzie nadal należała do jednej z najniższych w Unii Europejskiej. Szacujemy że stopa bezrobocia rejestrowanego, według metodologii polskiej, na koniec 2027 r. znajdzie się na poziomie 6 proc. – dodał.

Budżet na 2027 rok. Domański o szczegółach

Prognozowane dochody na 2027 r. wyniosą 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie budżetu w roku 2026. Dochody podatkowe wyniosą 622,4 mld zł i wzrosną o 57,8 mld zł. Wpływy z podatku CIT są prognozowane na poziomie 94,6 mld zł, czyli o 14 mld zł więcej niż w tym roku. – Widzimy, że polskie firmy rosną, poprawia się również ich rentowność – wskazał Andrzej Domański.

Wpływy z podatku VAT w przyszłym roku prognozowane są na poziomie 363,7 mld zł, czyli o niemal 32 mld zł więcej niż prognozowane wykonanie w tym roku. Potrzeby pożyczkowe w budżecie na rok 2027 wyniosą 565 mld zł. – W budżecie na ten rok potrzeby pożyczkowe zostały zapisane na 688 mld zł, ale już w tej chwili wiemy, że będzie to poniżej 600 mld zł – zwrócił uwagę minister.

Szef resortu finansów zaznaczył, że w projekcie budżetu na 2027 r. nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. – Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony (...) celem włączenia go do ustawy budżetowej – stwierdził.

Według założeń, wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 26 mld zł. Deficyt budżetowy wyniesie z kolei 282,6 mld zł. Koszty obsługi długu w 2027 r. wyniosą 107 mld zł, czyli o 17 mld zł więcej niż w roku 2026.

– Rok 2027 to kolejny rok, w którym utrzymujemy wysokie nakłady na obronę narodową, które zaplanowano w kwocie 198 mld zł. Polska wciąż będzie należała do liderów w grupie państw NATO, jeżeli chodzi o udział wydatków na obronę, na bezpieczeństwo w relacji do PKB. Ten udział przekroczy 4,5 proc. – przekazał Domański.

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