"Kosztują bardzo dużo pieniędzy". Tusk wymienił priorytety Polski

W piątek odbywa się robocze posiedzenie rządu, dotyczące projektu budżetu państwa na 2027 rok.

Przed rozpoczęciem obrad Rady Ministrów głos zabrał premier Donald Tusk.

Rating Polski ukaże się jeszcze w piątek

Szef rządu zwrócił uwagę, że "dzisiaj prawdopodobnie ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski". – Jest to dość obiektywny obraz tego, jak widzi nas świat, naszą gospodarkę, nasze finanse. Mam nadzieję, że po raz kolejny dowiemy się, że rynki światowe, obserwatorzy, eksperci mają zaufanie do stabilności polskiej gospodarki – dodał.

Donald Tusk podkreślił, że sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca, a Polska ma "priorytety, które kosztują dużo pieniędzy". Premier wśród priorytetów wymienił wydatki na bezpieczeństw oraz zbrojenia. Przypomniał przy tym, że Polska wydaje około 5 proc. PKB na obronność, czyli "średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO".

Zwrócił też uwagę na wydatki dotyczące ochrony zdrowia, czy transformacji energetycznej.

Tusk zapowiada pieniądze na zdrowie

Jako kolejny priorytet Polski Tusk wskazał ochronę zdrowia.

– Przygotowujemy ustawę "o zdrowiu", by pieniądze pochodzące z budżetu i składek, nie były marnowane i nie wpadały w ten obszar nadużyć. Możemy poinformować, że przekażemy o 17 mld zł więcej z budżetu na ochronę zdrowia. To jest nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta – zapowiedział.

Zaznaczył przy tym, iż ważne jest, by jednocześnie pojawiły się przepisy, które uniemożliwią przekręty w tym obszarze.

Trzecim priorytetem – jak tłumaczył premier – są inwestycje.

– Mamy świadomość i długu i wysokiego deficytu, więc utrzymujmy to w ramach jakiegoś elementarnego bezpieczeństwo, ale świadomie podejmuje decyzje, które muszą łączyć te dwa sposoby myślenia: odpowiedzialność za stan finansów, ale równocześnie nie mogą zatrzymać rozwoju kraju, gospodarki i jakości życia – mówił, podkreślając przy tym, że chodzi o wielomilionowe inwestycje przede wszystkim w energię.

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