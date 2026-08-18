Tusk zwołuje kolejne posiedzenie rządu. "Ministrowie intensywnie pracują"

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, że "w tym tygodniu, w piątek, odbędzie się związane z pracami nad budżetem robocze posiedzenie, takie dodatkowe, Rady Ministrów".

Dodał, że kolejne posiedzenie rządu w tej sprawie odbędzie się 28 sierpnia.

– Ministrowie intensywnie pracują z panem ministrem Andrzejem Domańskim nad budżetem – dodał.

Projekt ustawy budżetowej na 2027 rok

Na początku czerwca rząd przyjął założenia do projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Zgodnie z przyjętymi założeniami, inflacja CPI w przyszłym roku znajdzie się na poziomie 2,5 proc., a PKB wzrośnie o 3,1 proc. Wynagrodzenia w sektorze publicznym mają wzrosnąć o 3 proc., podczas gdy w gospodarce narodowej prognozowany wzrost płac wynosi 5,6 proc. Emerytury i renty mają zostać zwiększone o co najmniej 3,48 proc. Planowane jest podniesienie płacy minimalnej do 4950 zł (wzrost o 3,0 proc.) oraz minimalnej stawki godzinowej do 32,30 zł.

Projekt budżetu państwa na 2027 rok ma zostać przedłożony Sejmowi do 30 września.

Zgodnie z konstytucją budżet powinien trafić do prezydenta do podpisu w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu siedmiu dni.

Ogromy deficyt budżetowy

Ministerstwo Finansów podało w poniedziałek szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2026 roku w stosunku do ustawy budżetowej.

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że po lipcu dochody wyniosły 333,9 mld zł, tj. 51,6 proc.; wydatki – 475,0 mld zł, tj. 51,7 proc.; deficyt – 141,1 mld zł, tj. 51,9 proc.

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