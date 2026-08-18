Tusk zwołuje kolejne posiedzenie rządu. "Ministrowie intensywnie pracują"
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Kraj

Tusk zwołuje kolejne posiedzenie rządu. "Ministrowie intensywnie pracują"

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Donald Tusk i Adam Szłapka
Donald Tusk i Adam Szłapka Źródło: PAP / Piotr Nowak
Rząd zwołuje robocze posiedzenia na piątek. Rada Ministrów zajmie się budżetem państwa na 2027 rok.

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, że "w tym tygodniu, w piątek, odbędzie się związane z pracami nad budżetem robocze posiedzenie, takie dodatkowe, Rady Ministrów".

Dodał, że kolejne posiedzenie rządu w tej sprawie odbędzie się 28 sierpnia.

– Ministrowie intensywnie pracują z panem ministrem Andrzejem Domańskim nad budżetem – dodał.

Projekt ustawy budżetowej na 2027 rok

Na początku czerwca rząd przyjął założenia do projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Zgodnie z przyjętymi założeniami, inflacja CPI w przyszłym roku znajdzie się na poziomie 2,5 proc., a PKB wzrośnie o 3,1 proc. Wynagrodzenia w sektorze publicznym mają wzrosnąć o 3 proc., podczas gdy w gospodarce narodowej prognozowany wzrost płac wynosi 5,6 proc. Emerytury i renty mają zostać zwiększone o co najmniej 3,48 proc. Planowane jest podniesienie płacy minimalnej do 4950 zł (wzrost o 3,0 proc.) oraz minimalnej stawki godzinowej do 32,30 zł.

Projekt budżetu państwa na 2027 rok ma zostać przedłożony Sejmowi do 30 września.

Zgodnie z konstytucją budżet powinien trafić do prezydenta do podpisu w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu siedmiu dni.

Ogromy deficyt budżetowy

Ministerstwo Finansów podało w poniedziałek szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2026 roku w stosunku do ustawy budżetowej.

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że po lipcu dochody wyniosły 333,9 mld zł, tj. 51,6 proc.; wydatki – 475,0 mld zł, tj. 51,7 proc.; deficyt – 141,1 mld zł, tj. 51,9 proc.

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Źródło: DoRzeczy.pl
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