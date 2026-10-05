Bryłka oburzona pomysłami Von der Leyen. "Mówimy jasno – dwa razy nie!"

Komisja Europejska ma zaproponować reformę mechanizmu decyzyjnego UE, aby ominąć weta krajowe państw członkowskich. Zmiany mogłyby przyspieszyć proces akcesyjny np. Ukrainy

Komisja Europejska chce ominąć weta państw członkowskich

Dokumenty, które ma przedstawić Komisja Europejska, proponują wykorzystanie przejściowych przepisów prawnych w celu zniesienia wymogu jednomyślności wśród 27 państw członkowskich na wielu pośrednich etapach procesu przystąpienia kraju kandydującego do UE.

Komisja Europejska proponuje zastosowanie niższego progu głosowania kwalifikowaną większością głosów – 15 krajów reprezentujących dwie trzecie ludności UE – w przypadku szerszego zakresu obszarów polityki, w tym sankcji, praw człowieka, obronności i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania unikaniu płacenia podatków.

Anna Bryłka: Mówimy jasno – dwa razy nie!

Do sprawy odniosła się Anna Bryłka, europoseł Konfederacji.

"KE chce szybkiej ścieżki dla Ukrainy w UE i ograniczenia prawa weta. Mówimy jasno – dwa razy nie!" – podkreśliła we wpisie na platformie X.

Anna Bryłka przypomniała, że "przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała przedstawienie harmonogramów akcesji dla kolejnych państw członkowskich". "Podkreśliła, że »w obecnych warunkach geopolitycznych« »proces akcesji nie musi przebiegać powoli«" – zwróciła uwagę.

Europoseł Konfederacji, powołując się na Politico, które opublikowało fragmenty dokumentu przygotowanego w tej sprawie przez Komisję Europejską, napisała, że "von der Leyen chce zaproponować Ukrainie, Albanii, Czarnogórze nie tylko szybką ścieżkę, ale także »stopniową integrację« umożliwiającą wejście do jednolitego rynku i zniesienie barier handlowych jeszcze przed formalnym wejściem do UE, w zamian oczekując dostosowania ich polityki zagranicznej do unijnej" – dodała.

Anna Bryłka zauważyła, że Ursula von der Leyen ma chcieć przeforsować te rewolucyjne zmiany przed końcem swojej kadencji, do którego zostały trzy lata. "Przy okazji Komisja chce też zaproponować ograniczenie prawa weta i przechodzenie w kolejnych sprawach na głosowanie większościowe, by jeszcze bardziej ograniczyć prawa europejskich narodów do decydowania o sobie. Rozważa zastosowanie w tym celu klauzuli pomostowych, by pominąć proces zmiany traktatów i narzucić swoje pomysły opornym" – zaznaczyła.

Europoseł Konfederacji zwraca uwagę na zagrożenia

Europoseł Konfederacji zwróciła uwagę, że "mamy tu naprawdę sporo zagrożeń".

"Dalsze rozszerzenie UE nie jest nam do niczego potrzebne. Już teraz widzimy, że Polska zbliża się do statusu płatnika netto w kolejnej perspektywie budżetowej. Tu w dodatku mówimy o dużym i mającym wiele sprzecznych z nami interesów ekonomicznych państwem, jakim jest Ukraina. Musimy bronić interesu naszych firm i naszych pracowników. Nie ma także powodu, żeby podmioty spoza UE korzystały z jednolitego rynku, wejście Polski do UE wymagało z naszej strony wielu poświęceń i żmudnego procesu dostosowawczego. Musimy wreszcie jasno sprzeciwić się wszelkim pomysłom dalszego ograniczania prawa weta. Komisji należy odbierać kompetencje i zwracać je państwom narodowym, a nie przekazywać jej kolejne! Docelowo Komisja powinna zaś być po prostu zlikwidowana" – wyjaśniła.

Przypomniała, że propozycje Komisji Europejskiej mają być przedstawione szefom rządów podczas szczytu 15-16 października. "Mie mam specjalnych nadziei na trafienie do nich, ale i tak spróbuję apelu – niech polski rząd broni polskich interesów oraz informuje polską opinię publiczną o planach von der Leyen! Tak poważne decyzje nie mogą zapadać w zaciszu gabinetów, tym bardziej wobec realnej perspektywy zmiany władzy w Polsce, Francji i Hiszpanii w przeciągu najbliższego roku" – podkreśliła Anna Bryłka.

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