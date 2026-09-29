Komisja Europejska chce ominąć weta państw członkowskich. Propozycja już wkrótce

Portal Europejska Prawda informuje, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi w przyszłym tygodniu plan przygotowania Unii Europejskiej do rozszerzenia UE bez konieczności zmiany Traktatu Lizbońskiego. Portal określa tę propozycję jako największe zmiany w wewnętrznym funkcjonowaniu UE od dekady.

Komisja Europejska chce ominąć krajowe weta. Von der Leyen przedstawi propozycję

Dokumenty, które ma przedstawić Komisja Europejska, proponują wykorzystanie przejściowych przepisów prawnych w celu zniesienia wymogu jednomyślności wśród 27 państw członkowskich na wielu pośrednich etapach procesu przystąpienia kraju kandydującego do UE.

Komisja Europejska proponuje zastosowanie niższego progu głosowania kwalifikowaną większością głosów – 15 krajów reprezentujących dwie trzecie ludności UE – w przypadku szerszego zakresu obszarów polityki, w tym sankcji, praw człowieka, obronności i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania unikaniu płacenia podatków.

Zmiany przyspieszą proces akcesyjny Ukrainy?

Zmiany, które same w sobie wymagałyby jednomyślnej zgody, mogłyby przyspieszyć proces akcesyjny dla krajów takich, jak: Ukraina, Czarnogóra i Macedonia Północna, które napotykają na przeszkody ze strony krajów członkowskich UE. Plan Ursuli von der Leyen może spotkać się ze sprzeciwem wielu państw członkowskich.

Korespondent Europejskiej Prawdy poinformował wcześniej, że Komisja Europejska przełożyła na 6 października prezentację swojej oceny wpływu przyszłego rozszerzenia UE na kluczowe polityki UE oraz zmian, jakie Wspólnota może wprowadzić, aby uwzględnić nowe państwa członkowskie. Proces decyzyjny w rozszerzonej UE zostanie omówiony w osobnej części dokumentu.

UE opracowuje również propozycje, zgodnie z którymi cztery kraje: Czarnogóra, Ukraina, Mołdawia i Albania, otrzymają plany działania w kierunku członkostwa.

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