Ukraina w UE? Sikorski przyznaje: Polska nie będzie blokować

– Chcę potwierdzić, że negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej nie będą łatwe. Tak, jak nasze nie były łatwe, kiedy do niej przystąpiliśmy. Polska nie będzie jednak blokować otwarcia klastrów negocjacyjnych. Nie oznacza to, że będziemy w stanie szybko zakończyć negocjacje – powiedział wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski w niedzielę w Kijowie na konferencji prasowej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą.

Sikorski: Polska nie będzie blokować otwarcia klastrów negocjacyjnych

Szef MSZ dodał, że według Komisji Europejskiej Ukraina jest już gotowa do negocjacji. Wyraził nadzieję, że Ukraina zakończy również proces wdrażania umowy stowarzyszeniowej, w szczególności umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu.

– Możecie stać się częścią jednolitego rynku jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej – dodał.

Radosław Sikorski zapewnił, że Polska będzie wspólnie zabiegać zarówno w ONZ, jak i na innych forach, o zwiększenie pomocy międzynarodowej dla Ukrainy, a także wywierać presję na tych, którzy „jeszcze dysponują rosyjskimi aktywami, aby nigdy nie wróciły do agresora i nie czekały, aż Ukraina się odbuduje, ale wykorzystały je tak, aby odbudowa była potrzebna w mniejszym stopniu, aby Ukraina po prostu się broniła”.

Ukraina chce przystąpić do UE

Rozdziały negocjacyjne zostały zgrupowane w sześciu klastrach tematycznych w ramach reformy procesu akcesyjnego w 2020 roku. W ich ramach uzgadniane są reformy dostosowujące prawo krajów kandydujących do dorobku prawnego UE. Otwarcie każdego bloku tematycznego wymaga jednomyślności państw członkowskich.

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 roku, cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji.

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