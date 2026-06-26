Węgry kolejny raz blokują negocjacje Ukrainy z UE. "Wyraziły swoje zastrzeżenia"

Informację przekazał korespondent Europejskiej Prawdy w Brukseli, powołując się na swoje źródło w UE, które anonimowo opowiedziało o przebiegu wydarzeń podczas spotkania COELA.

Węgry blokują klastry negocjacyjne Ukrainy w UE

– Podczas dzisiejszego porannego spotkania grupy roboczej COELA, Węgry ponownie wyraziły swoje zastrzeżenia dotyczące przedwczesnego otwarcia pozostałych klastrów negocjacyjnych dla Ukrainy – powiedziało anonimowo źródło korespondenta.

Ponadto rozmówca wyjaśnił, że oznacza to, iż grupa robocza wciąż nie zatwierdziła wyników selekcji klastrów 2-6 dla Ukrainy, co oznacza, że kolejny krok – wysłanie Ukrainie listu z zaproszeniem do przedstawienia stanowiska negocjacyjnego w sprawie każdego klastra – nie może jeszcze nastąpić, opóźniając rozpoczęcie dyskusji na temat ich otwarcia.

Podobne procedury zostały również zablokowane w przypadku Mołdawii.

Wcześniej informowano, że podczas spotkania COELA w Brukseli 23 czerwca Węgry odmówiły zatwierdzenia wyników kontroli, argumentując, że ich eksperci potrzebują więcej czasu na ich ocenę.

15 czerwca Unia Europejska otworzyła pierwszy blok tematyczny w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Krok ten do tej pory blokowały Węgry. Klaster pierwszy, zwany podstawowym, dotyczy kwestii związanych z praworządnością; jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

Czym jest grupa COLEA?

COELA to Grupa Robocza ds. Rozszerzenia i Krajów Negocjujących Przystąpienie do UE. Jest kluczowym organem przygotowawczym Rady Unii Europejskiej. Składa się z ekspertów ze wszystkich państw członkowskich i odpowiada za obsługę procesu przyjmowania nowych członków do Unii Europejskiej.

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