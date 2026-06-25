Bosak uderza w rządu Tuska. "Nawet nie wynegocjował niczego w zamian"

Z nowego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Radia ZET, wynika, że większość Polaków nie chce, aby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej.

Ukraina w UE? Sondaż: Większość Polaków przeciwko

35,3 proc. badanych opowiedziało się za przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej, z czego zdecydowane poparcie wyraziło 8,4 proc. respondentów, natomiast 26,9 proc. odpowiedziało "raczej tak".

Przeciwników członkostwa Ukrainy w UE jest jednak zdecydowanie więcej. Negatywne stanowisko zajęło łącznie 59,7 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 27,4 proc. badanych, zaś "zdecydowanie nie" – 32,3 proc.

Niezdecydowanych jest 5 proc. respondentów – wybrali oni odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć".

Wśród zwolenników rządzącej koalicji 64 proc. opowiada się za wejściem Ukrainy do UE, wśród wyborców opozycji 73 proc. twierdzi natomiast, że Ukraina nie powinna wchodzić do UE.

Bosak skomentował wyniki sondażu. Uderzył w rząd Tuska

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, komentując na platformie X wyniki sondażu, ocenił, że "Polacy rozumieją, że zgoda na akcesję Ukrainy jest sprzeczna z polskimi interesami militarnymi, gospodarczymi, demograficznymi i historycznymi".

"Tymczasem rząd Donalda Tuska niecałe dwa tygodnie temu nie tylko zgodził się na otwarcie tzw. klastrów negocjacyjnych z Ukrainą, ale nawet (przynajmniej według publicznie dostępnych informacji) nie wynegocjował niczego w zamian. Dla porównania: Węgry w zamian za swoją zgodę wywalczyły traktat nadający nowe uprawnienia węgierskiej mniejszości na Ukrainie" – napisał Krzysztof Bosak.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 12–13 czerwca 2026 roku. Sondaż zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1068 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Polacy przeciwko Ukrainie w UE. Wymowny sondażCzytaj też:

Zełenski stracił order. Polacy w sondażu nie mają wątpliwości, co powinien zrobić Tusk