Zełenski stracił order. Polacy w sondażu nie mają wątpliwości, co powinien zrobić Tusk

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Zełenski stracił Order Orła Białego. To konsekwencja jego skandalicznej decyzji

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Doszło do tego pod koniec maja. Wówczas to prezydent Ukrainy zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że odesłał pocztą Order Orła Białego. W poniedziałek odznaczenie odebrała Kancelaria Prezydenta RP.

Formalnie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego powinna zostać podpisana także przez premiera Donalda Tuska i opublikowana w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

Co powinien zrobić Tusk w sprawie odznaczenia Zełenskiego? Są wyniki sondażu

W sondażu SW Research dla portalu Onet.pl ankietowanym zadano pytanie: "Czy Donald Tusk powinien podpisać się pod decyzją Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu?".

50,6 proc. ankietowanych opowiedziało się za tym, aby Donald Tusk podpisał kontrasygnatę.

Przeciwnego zdania jest 28,4 proc. badanych.

21 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż SW Research na zlecenie Onet.pl został zrealizowany 24 czerwca 2026 roku metodą wywiadów internetowych (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 810 ankiet w ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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