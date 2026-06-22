Zełenski odesłał order. Kancelaria prezydenta Nawrockiego już go odebrała

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Zełenski stracił Order Orła Białego po swojej skandalicznej decyzji

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Pod koniec maja prezydent Ukrainy zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

– Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – poinformował w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że odesłał Order Orła Białego.

Odesłany przez Zełenskiego Order Orła Białego został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, poinformował w poniedziałek w Polsat News, Order Orła Białego, który został odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.

– Natomiast formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera – tłumaczył.

Rzecznik prezydenta wyjaśnił, że premier Donald Tusk musi złożyć podpis pod postanowieniem prezydenta, które zostanie opublikowane w Monitorze Polskim.

Rafał Leśkiewicz wytłumaczył, że przyznany Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku Order Orła Białego "nikomu nie może zostać przyznany po raz kolejny".

– Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta RP – podkreślił.

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