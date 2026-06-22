Co się stanie z orderem, który został odebrany Zełenskiemu? Ujawniono szczegóły

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego po oburzającej decyzji

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Doszło do tego pod koniec maja. Wówczas to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

– Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – poinformował w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że odesłał Order Orła Białego.

Co się stanie z orderem odebranym Zełenskiemu? Leśkiewicz ujawnia

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał Wirtualnej Polsce, że Order Orła Białego, który Wołodymyr Zełenski ma przysłać kurierem do Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego, trafi do kancelaryjnego depozytu.

– Zwrócone odznaczenie trafia do depozytu, będącego w dyspozycji Biura Odznaczeń i Nominacji kancelarii prezydenta RP – przekazał Rafał Leśkiewicz.

Po opublikowaniu postanowienia o odebraniu orderu w Monitorze Polskim, odznaczenie traci ważność i na tym kończy się procedura.

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