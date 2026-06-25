Polacy przeciwko Ukrainie w UE. Wymowny sondaż

Polacy są podzieleni w ocenie ewentualnego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jednak, jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Radia ZET, dominują głosy przeciwników akcesji.

Za przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej opowiedziało się łącznie 35,3 proc. badanych. Zdecydowane poparcie dla takiego rozwiązania wyraziło 8,4 proc. respondentów, natomiast 26,9 proc. odpowiedziało "raczej tak".

Przeciwników członkostwa Ukrainy w UE jest zdecydowanie więcej. Łącznie negatywne stanowisko zajęło 59,7 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 27,4 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" – aż 32,3 proc.

Niezdecydowanych pozostaje 5 proc. respondentów, którzy wybrali odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć".

Wśród zwolenników rządzącej koalicji 64 proc. opowiada się za wejściem Ukrainy do UE, wśród wyborców opozycji 73 proc. twierdzi natomiast, że Ukraina nie powinna wchodzić do UE.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 12–13 czerwca 2026 roku. Sondaż zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1068 dorosłych Polaków.

Zełenski odwołał przyjazd do Polski

W czwartek w Gdańsku rozpocznie się dwudniowa Konferencja Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference), współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Jednym z punktów wydarzenia będzie wspólne posiedzenie polskiego i ukraińskiego parlamentu. Przypomnijmy, że do Gdańska nie przybędzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji stanie wicepremier Julija Swyrydenko. Wiadomo też, że do Polski nie przyjedzie pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Gdańska konferencja jest organizowana w cieniu ostrych napięć na linii Polska-Ukraina. Wszystko za sprawą decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "bohaterów UPA". W reakcji, prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

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