Konferencja na rzecz Ukrainy w Gdańsku. Będą dwa protesty

W czwartek w Gdańsku rozpocznie się dwudniowa Konferencja Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference), współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Jednym z punktów wydarzenia będzie wspólne posiedzenie polskiego i ukraińskiego parlamentu.

Do Trójmiasta przyjadą szefowie rządów, ministrowie oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych i finansowych. W konferencji udział weźmie m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także co najmniej pięcioro unijnych komisarzy. Wydarzenie ma przyciągnąć nawet 5 tys. gości.

Dwa protesty w Gdańsku

Konferencja Odbudowy Ukrainy stała się okazją do dwóch protestów, które w czwartek zaplanowano w Gdańsku. Pierwszy z nich odbędzie się o godz. 9:00 na Targu Rybnym. Będzie to manifestacja przeciwko banderyzacji Ukrainy. To inicjatywa fundacji Łączy nas Polska, czyli organizacji Natalii Nitek-Płażyńskiej, radnej sejmiku województwa pomorskiego, a prywatnie żony posła PiS Kacpra Płażyńskiego.

Drugi protest – pod hasłem "Gdańsk przeciwko banderyzmowi" – rozpocznie się o godz. 18:00 na placu Solidarności. – Celem wydarzenia jest wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec organizacji w Gdańsku Konferencji Odbudowy Ukrainy oraz sprzeciwu wobec ciągłej, instytucjonalnej gloryfikacji banderyzmu i UPA przez władze ukraińskie – wskazał Dominik Migawski z Konfederacji Korony Polskiej, cytowany przez serwis trojmiasto.pl.

Bez Zełenskiego

Przypomnijmy, że do Gdańska nie przybędzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji stanie wicepremier Julija Swyrydenko. Wiadomo też, że do Polski nie przyjedzie pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Gdańska konferencja jest organizowana w cieniu ostrych napięć na linii Polska-Ukraina. Wszystko za sprawą decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "bohaterów UPA". W reakcji, prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

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