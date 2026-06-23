Czarnek wskazuje: Oto prawdziwy powód przemyślanej zdrady Zełenskiego

W czwartek i piątek w Gdańsku odbędzie się Konferencja Odbudowy Ukrainy, współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Jednym z punktów wydarzenia ma być wspólne posiedzenie polskiego i ukraińskiego parlamentu. Będzie zamknięte dla mediów.

W konferencji miał wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jednak po decyzji prezydenta RP Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego, ukraiński przywódca odwołał swój przyjazd do Polski.

Odebranie Zełenskiemu najważniejszego polskiego odznaczenia to konsekwencja nadania jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imienia "bohaterów UPA".

Czarnek: Powód zdrady Zełenskiego

"Oto prawdziwy powód przemyślanej zdrady Zełenskiego – gigantyczna korupcja wśród jego najbliższych współpracowników oraz dramatycznie spadające jeszcze do niedawna poparcie społeczne. Chcąc przykryć skandal korupcyjny w swoim najbliższym otoczeniu, Zełenski – rosyjskojęzyczny ukraiński komik z Krzywego Rogu, który nigdy wcześniej nie był kojarzony z banderyzmem – świadomie uderzył w tony zachodnioukraińskiego antypolonizmu. Doskonale wiedział, co robi, i zdawał sobie sprawę, że tą decyzją wywoła najpoważniejszy od lat kryzys w relacjach polsko-ukraińskich" – wskazał na platformie X Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

"Liczy się bowiem przede wszystkim on sam oraz ewentualnie interesy związane z Europą Zachodnią. Skoro służy temu również Tusk i jego ekipa, mamy dziś sytuację, jaką wszyscy obserwujemy. W tym kontekście szeroko promowana konferencja gdańska nie ma – i nigdy nie miała mieć – większego znaczenia" – ocenił.

"Potrzebna jest szybka zmiana władzy w Polsce, aby skutecznie zabezpieczyć interesy polskich firm. Polscy przedsiębiorcy boją się angażować na Ukrainie, ponieważ nie otrzymują żadnego realnego wsparcia ze strony polskiego rządu. Tusk im tego wsparcia nie zapewni. Widać to gołym okiem. Temu miała również służyć absurdalna decyzja Zełenskiego o nadaniu ważnej jednostce wojskowej imienia działaczy UPA odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności polskiej" – zakończył.

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