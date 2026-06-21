Czarnek zdradził, co usłyszał od emerytowanego żołnierza. "Z dedykacją"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – ogłosił Nawrocki.

– Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie – wyjaśnił.

W sobotę Wołodymyr Zełenski przekazał, że odesłał Order Orła Białego, który został mu przyznany w 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Opublikował w sieci zdjęcie z nadania przesyłki z odznaczeniem.

Do napięć w relacjach polsko-ukraińskich odniósł się premier Donald Tusk. "Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni" – stwierdził szef rządu. "W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie" – dodał.

"Kto przy takiej polityce rządu stanie do walki?"

W niedzielę wieczorem Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, opublikował na platformie X wpis, który zaczął od obszernego cytatu: "Państwo nie może żądać od obywatela gotowości do oddania życia, jeśli samo handluje pamięcią o tych, którzy życie oddali w przeszłości. Jeżeli państwo w imię jakichś interesów milczy, krytykuje lub podważa słuszne decyzje Prezydenta, gdy sojusznik honoruje sprawców zbrodni wołyńskiej, to wysyła sygnał, że życie polskiego obywatela nic nie znaczy, jest relatywne i wymienne. Kto przy takiej polityce rządu stanie do walki? Jako wojskowy nie wyobrażam sobie budowania morale żołnierza".

"Te mądre słowa usłyszałem od emerytowanego żołnierza Wojska Polskiego. Z dedykacją dla wszystkich polityków z koalicji 13 grudnia i ich klakierów z prorządowych mediów, którzy krytykują Prezydenta Karola Nawrockiego" – wskazał poseł i wiceprezes PiS.

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