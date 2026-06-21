"Powierzenie władzy kanalii". Kukiz odpowiada Tuskowi na słowa o "strategicznym błędzie"

W niedzielę w mediach społecznościowych premier Donald Tusk po raz kolejny zabrał głos w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni" – napisał szef rządu. "W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie" – dodał.

Na ten wpis zareagował poseł koła Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz. "»Strategicznym błędem« było raczej powierzenie władzy kanalii, dla której męczeńska śmierć dziesiątek tysięcy Polaków – starców, kobiet i dzieci – to jedynie »trybik« w politycznym marketingu, »epizod«, który można pominąć albo zdeptać..." – napisał w serwisie X. "Nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas z radością przyjmie medal za zasługi pomocy przy akcesji Ukrainy do UE od Zełenskiego imienia 14 Dywizji Waffen SS-Galizien... Hańba!" – grzmiał.

Odebrano Order Orła Białego Zełenskiemu

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – ogłosił Nawrocki.

– Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie – powiedziała głowa państwa.

W sobotę Wołodymyr Zełenski przekazał, że odesłał Order Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r. Opublikował w sieci zdjęcie z nadania przesyłki z odznaczeniem.

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