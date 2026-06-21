Premier Tusk o relacjach z Ukrainą: Błąd jest gorszy od zbrodni

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – ogłosił Nawrocki.

– Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie – powiedziała głowa państwa.

W sobotę Wołodymyr Zełenski przekazał, że odesłał Order Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r. Na podobny krok, czyli zwrot polskich odznaczeń, zdecydowali się solidarnie inni ważni ukraińscy politycy, m.in. trzej byli prezydenci, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Tusk ostrzega: Stracą obie strony

W niedzielę premier Donald Tusk ponownie zabrał głos w sprawie relacji polsko-ukraińskich. "Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni" – napisał szef rządu w serwisie X.

"W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie" – stwierdził.

W piątek premier Tusk napisał, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". "Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" – ocenił.

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