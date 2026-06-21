Ukraińcy murem za Zełenskim. "Zaczęli otwarcie obnosić się z dumą z UPA"

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Skandaliczna decyzja Zełenskiego. Stracił Order Orła Białego

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał Order Orła Białego.

Wcześniej – po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu – szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Swoje oznaczenie zamierza też zwrócić szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Petro Poroszenko, również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Ukraińcy reagują na decyzję Zełenskiego o zwrocie orderu

Res Futura Data House przeanalizowała komentarze w ukraińskich social mediach.

Okazuje się, że 99,5 proc. Ukraińców poparło w komentarzach zwrot Orderu Orła Białego przez Wołodymyra Zełenskiego. Zaledwie 0,05 proc. skrytykowało tę decyzję.

"Ukraińskie social media nie przyjęły decyzji Nawrockiego jak ciosu, a jak prezent. Wśród wpisów z opinią 99,5 proc. stoi przeciw Polsce, a polem rządzi nie gniew, lecz coś dotkliwszego, czyli dumna narodowa i kpina z Polski" – czytamy.

Res Futura Data House ocenia, dodaje, że "najwyższe polskie odznaczenie wróciło do Warszawy zwykłą paczką »Nowej Poczty«, jak zwrot wadliwego towaru (baza komentarze) i to ten obrazek, a nie sama decyzja, stał się symbolem całej sprawy (53 proc. dyskusji)".

"Byli prezydenci Ukrainy ustawili się w kolejce, żeby oddać polskie ordery. W tle UPA awansuje na bohaterów. Ukraińscy użytkownicy zaczęli otwarcie obnosić się z dumą z UPA, formacji odpowiedzialnej za rzeź Wołynia. Osad informacyjny z tego wydarzenia ma charakter formujący świadomość historyczną i państwową Ukrainy" – wskazano w analizie.

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