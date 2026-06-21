Jaki stosunek do Polski ma Zełenski? Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Zełenski stracił Order Orła Białego. Nawrocki podjął decyzję

– Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – przekazał w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Jaki jest stosunek Zełenskiego do Polski? Są wyniki sondażu

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano, jaki – ich zdaniem – jest stosunek Wołodymyra Zełenskiego do Polski.

33,7 proc. ankietowanych uważa, że stosunek prezydenta Ukrainy do Polski jest raczej negatywny. 24,6 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie negatywny". Oznacza to, że łącznie 58,3 proc. respondentów ocenia nastawienie Wołodymyra Zełenskiego do Polski jako negatywne.

Odpowiedź "raczej pozytywny" wybrało 27,4 proc., a "zdecydowanie pozytywny" – 2,7 proc. Oznacza to, że łącznie 30,1 proc. badanych twierdzi, że prezydent Ukrainy ma pozytywne nastawienie do Polski.

11,6 proc. badanych nie miało zdania lub wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL i Polskę 2050), łącznie 41 proc. uważa, że Wołodymyr Zełenski ma pozytywny stosunek do Polski. Negatywne odpowiedzi wskazało 39 proc. 19 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederację i Konfederacja Korony Polskiej) 83 proc. uważa, że stosunek prezydenta Ukrainy do Polski jest negatywny. 50 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie negatywny", a 33 proc. – "raczej negatywny". Pozytywne odpowiedzi wybrało 17 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono przed pozbawieniem Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia, w dniach 12-14 czerwca 2026 roku. W badaniu wzięło udział 1000 osób mieszkających w różnych rejonach kraju. Ankieterzy dotarli do nich za pośrednictwem sieci. Ankiety przeprowadzane były też telefonicznie. Błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.

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