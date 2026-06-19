Zełenski straci Order za "Bohaterów UPA". Tusk pisze o Putinie i "linii frontu"

"Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" – czytamy we wpisie Donalda Tuska.

Na słowa premiera szybko zareagował europoseł Bogdan Rzońca. "Pańska linia frontu kończy się dziś na Ursynowie, w Szpitalu Południowym" – napisał, nawiązując do gigantycznej afery dotyczącej leczenia VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej.

Miller: Decyzja ze wszech miar uzasadniona

Zupełnie inną niż premier Tusk perspektywę przypomniał Leszek Miller. "Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego jest ze wszech miar uzasadniona. Nie można oczekiwać szacunku dla polskiej pamięci historycznej i gloryfikować formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach. Państwo, które szanuje własną historię, musi być w takich sprawach jednoznaczne i konsekwentne" – czytamy we wpisie byłego premiera na platformie X.

Decyzja Nawrockiego pokazuje, że godność Polski nie podlega negocjacjom" – podsumował.

Gloryfikacja UPA. Zełenski straci Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – powiedział prezydent.

– Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie – powiedziała głowa państwa.

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