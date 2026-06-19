Nerwy po odebraniu Orderu. "Starcie z Rosją", "Caryca Katarzyna", "Putin"

"Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Putin otwiera szampana" – wyraził swoją opinię Robert Biedroń.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski także wyraził swoją dezaprobatę. "Jeśli order Orła Białego ma być odbierany, to czy nie trzeba by zacząć od Carycy Katarzyny, Mussoliniego i Macierewicza?" – zaproponował.

Wielowieyska: Wystarczyło ostre oświadczenie

Podobnie dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska jest zawiedziona decyzją prezydenta o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu Orła Białego.

"Pierwszym błędem prezydenta Karola Nawrockiego była zapowiedź odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Zelenskiemu. Stosunek Ukrainy do UPA jest niezmienny od wielu lat. Od czasu przyznania OOB przez Andrzeja Dudę nic się w tej sprawie nie zmieniło. Wobec ostatniej decyzji Zelenskiego wystarczyło ostre oświadczenie, krytykujące ten ruch ukraińskiego prezydenta. Dzisiejsza decyzja o odebraniu orderu to drugi błąd wymuszony przez tę pierwszą deklarację. To droga donikąd. W żaden sposób nie przyczyni się do zmiany świadomości Ukraińców w sprawie UPA, natomiast pogłębi podziały między naszymi krajami w dramatycznej sytuacji starcia z Rosją. To bardzo zła wiadomość" – napisała dziennikarka na platformie X.

Order Orła Białego odebrany prezydentowi Zełenskiemu

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – poinformował prezydent. Do wejścia tej decyzji w życie potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera.

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