Mocny sygnał dla Nawrockiego. Polacy zabrali głos ws. Orderu Orła Białego dla Zełenskiego

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że za odebraniem najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy opowiedziało się 51,2 proc. badanych.

Większość za odebraniem orderu

W badaniu 31,9 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 19,3 proc. "raczej tak". Łącznie daje to 51,2 proc. poparcia dla odebrania odznaczenia. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 35,5 proc. respondentów. Z tego 12,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 23 proc. "raczej nie". Niezdecydowanych pozostaje 13,3 proc.

Sondaż pokazuje również wyraźny podział polityczny. Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej – KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 – większość sprzeciwia się odebraniu orderu. Tak uważa 53 proc. badanych z tej grupy. Za odebraniem jest 30 proc. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców opozycji. W elektoratach PiS, Razem, Konfederacji i KKP aż 80 proc. badanych chce pozbawienia Zełenskiego odznaczenia. Jeszcze mocniejsze stanowisko mają sympatycy Konfederacji i środowiska Grzegorza Brauna. W tej grupie poparcie dla takiego ruchu sięga aż 87 proc.

Spór o "bohaterów UPA"

Cała sprawa zaczęła się pod koniec maja. Wtedy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" honorowego imienia "Bohaterów UPA". Prezydent Ukrainy tłumaczył, że decyzja ma służyć "przywróceniu historycznych tradycji narodowego wojska" i podkreśleniu zasług jednostki w obronie kraju.

Na decyzję Kijowa odpowiedział prezydent Karol Nawrocki. 29 maja poinformował, że zwołuje Kapitułę Orderu Orła Białego, a jednym z tematów obrad będzie możliwość odebrania odznaczenia Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły odbyło się 8 czerwca. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał po obradach, że kapituła przedstawiła swoją opinię Karolowi Nawrockiemu. – Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie – poinformował.

Ultimatum dla Ukrainy

15 czerwca Rafał Leśkiewicz ujawnił, że Polska dała stronie ukraińskiej kilka dni na zmianę decyzji. – Daliśmy kilka dni stronie ukraińskiej. Prezydent Zełenski powinien podjąć decyzję, ma jeszcze na to chwilę czasu, by jednak ta jednostka nie nosiła imienia Bohaterów UPA – powiedział.

Rzecznik dodał, że decyzja Kijowa jest "skandaliczna i niedopuszczalna". Jak zaznaczył, do tej pory nie było praktycznie żadnej odpowiedzi ze strony ukraińskich władz.

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