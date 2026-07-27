Tak Nawrocki uczci rok prezydentury. "Okolicznościowe wydarzenie"

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 130 konstytucji, Nawrocki oświadczył: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięgę zakończył słowami: "Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie prezydent wygłosił swoje pierwsze orędzie. – Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jako chrześcijanin – ze spokojem serca i z głębi serca – całą tę pogardę wybaczam – powiedział.





Potem na Zamku Królewskim w Warszawie Karol Nawrocki przejął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Po tej uroczystości para prezydencka przeszła Traktem Królewskim z placu Zamkowego do Pałacu Prezydenckiego. Wokół trasy zgromadziły się tłumy Polaków.

Tego samego dnia przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego Nawrocki przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

Rok od zaprzysiężenia. Prezydent wygłosi przemówienie

"W rocznicę zaprzysiężenia, 6 sierpnia 2026 r. (czwartek), na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się okolicznościowe wydarzenie, podczas którego głos zabierze Prezydent RP Karol Nawrocki. Początek: godz. 17:30" – poinformował za pośrednictwem platformy X Paweł Szefernaker, szef gabinetu głowy państwa. "Bądźmy razem" – dodał.

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