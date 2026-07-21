Polacy ocenili prezydenta Nawrockiego. Takich wyników jeszcze nie było

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że obecnie działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze ocenia 56 proc. respondentów. To wzrost aż o 5 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z czerwca. Negatywną ocenę głowie państwa wystawiło 37 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.). Przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi wzrosła do 19 punktów procentowych. Notowania polskiego przywódcy są najlepsze od początku kadencji.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. uczestników badania, o 3 pkt proc. mniej niż poprzednio.

Sejm i Senat. Niezadowolenie Polaków rośnie

W odróżnieniu do prezydenta, w lipcu – w porównaniu z czerwcem – pogorszyły się notowania Sejmu i Senatu. Są to jednak różnice niewielkie i mieszczą się w granicach błędu statystycznego – zaznacza CBOS.

Działalność Sejmu pozytywnie ocenia nieco ponad jedna czwarta badanych (27 proc., spadek o 3 punkty procentowe od czerwca), a negatywnie – ponad połowa (58 proc., wzrost o 3 punkty procentowe). Zdania nie wyraziło 15 proc. pytanych (bez zmian).

O pracach Senatu z aprobatą wypowiada się 31 proc. ankietowanych, natomiast niezadowolenie wyraża 43 proc. respondentów. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 26 proc. uczestników badania (mniej o 1 pkt proc.).

Sondaż zrealizowano w dniach 2-12 lipca 2026 r. na próbie liczącej 938 osób (65,5 proc. metodą CAPI – wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, 16,6 proc. metodą CATI – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS i 17,9 proc. metodą CAWI – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej).

Nawrocki zdecydowanym liderem sondażu

Wcześniej CBOS opublikowało sondaż, z którego wynika, że Karol Nawrocki jest niekwestionowanym liderem rankingu zaufania do polityków. Prezydentowi ufa 53 proc. badanych. Nieufność wobec niego wyraża 33 proc., a 9 proc. deklaruje obojętność. W porównaniu z czerwcem Nawrocki odnotował wzrost zaufania o 2 pkt proc.

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 41 proc. respondentów, 32 proc. wyraża nieufność, zaś 16 proc. – obojętność. Podium zamyka wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Szefowi polskiej dyplomacji ufa 41 proc. badanych. Nieufność wobec niego deklaruje 26 proc., natomiast 12 proc. jest obojętnych.

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