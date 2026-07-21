Duda czy Nawrocki? Polacy wskazali lepszego prezydenta

Uczestnikom badania zadano pytanie: "Który z wymienionych polityków, Pana/Pani zdaniem, lepiej sprawował/sprawuje urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?".

Na Andrzeja Dudę wskazało 18 proc. respondentów. Karola Nawrockiego wybrało z kolei 34,6 proc. badanych. Odpowiedź "obaj są / byli równie dobrymi prezydentami" wskazało 10,4 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma 37,1 proc. biorących udział w badaniu.

Wśród głosujących na Prawo i Sprawiedliwość oraz obie Konfederacje zdecydowanie lepsze notowania ma Karol Nawrocki. W elektoracie PiS zdobył on 53,3 proc. wskazań, w grupie głosujących na Konfederację WiN 66 proc., a wśród tych wybierających partię Grzegorza Brauna aż 86,7 proc.

Andrzej Duda ma więcej zwolenników wśród wyborców KO i Lewicy. W pierwszym przypadku zdobył 21,3 proc. wskazań, a w drugim – 30,9 proc. Warto wspomnieć, że w obu elektoratach ponad połowa badanych nie ma zdania w kwestii oceny obu prezydentów.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-17.07.2026 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla portalu Onet.pl na ogólnopolskiej próbie 1013 Polaków w wieku 18-80 lat.

Nawrocki liderem zaufania

Obecny prezydent od kilku tygodni pozostaje liderem zaufania, jakim Polacy darzą polityków. Z nowego sondażu CBOS wynika, że Karol Nawrocki jest niekwestionowanym liderem rankingu zaufania do polityków. Prezydentowi ufa 53 proc. badanych. Nieufność wobec prezydenta wyraża 33 proc. ankietowanych, a 9 proc. deklaruje obojętność. W porównaniu z czerwcem Karol Nawrocki odnotował wzrost zaufania o 2 proc.

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