Nawrocki liderem wszech czasów. Prezydent zdeklasował rywali w sondażu zaufania

Z nowego sondażu IBRiS dla portalu Onet.pl wynika, że zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego deklaruje łącznie 54,8 proc. Polaków ("zdecydowanie ufam" — 23,8 proc., "raczej ufam" – 31 proc.). Karol Nawrocki odnotował wzrost zaufania o 8,4 pkt proc. w porównaniu z sondażem sprzed miesiąca. Prezydentowi nie ufa 39,3 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" — 30,5 proc., "raczej nie ufam" — 8,8 proc.).

Nawrocki z rekordem wszech czasów w sondażu zaufania

Taki wynik oznacza, że Karol Nawrocki pobił o 0,4 pkt proc. rekord wszech czasów, który wcześniej należał do byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni. W szczycie popularności w styczniu 2024 roku Szymonowi Hołowni ufało 54,4 proc. ankietowanych.

"Prezydent odzyskuje także unikalny atut: ma zdecydowanie więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych. Warto zwrócić uwagę, że wysokie notowania Karola Nawrockiego mogą być związne z odebraniem Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu" – komentuje Onet.pl.

Sikorski i Tusk na podium

Drugie miejsce – tak, jak miesiąc temu – zajmuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 42,6 proc. osób ("zdecydowanie ufam" — 23,9 proc., "raczej ufam" — 18,7 proc.), czyli o 0,1 pkt proc. mniej, niż w maju. Szefowi MSZ nie ufa 51 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie ufam" — 34,1 proc., "raczej nie ufam" — 16,9 proc.).

Podium zamyka premier Donald Tusk, któremu ufa 38,1 proc. osób ("zdecydowanie ufam" — 23,3 proc., "raczej ufam" — 14,8 proc.), czyli o 1,5 pkt proc. więcej, niż przed miesiącem. Donaldowi Tuskowi nie ufa ponad połowa Polaków – 57,6 proc. ("zdecydowanie nie ufam" — 46,5 proc., "raczej nie ufam" — 11,1 proc.).

Tuż poza podium znalazł się marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Ufa mu 36 proc. osób, czyli o 0,8 pkt proc. więcej, niż przed miesiącem.

Na piątym miejscu znalazł się były premier Mateusz Morawiecki, który ma 35,3 proc. wskazań pozytywnych – o 0,4 pkt proc. mniej, niż w maju.

Szósty jest wicepremier, szef MON Władysław Kosniak-Kamysz z wynikiem 34,9 proc., czyli o 0,7 pkt proc. więcej, niż w sondażu miesiąc temu.

Trzaskowski notuje ogromny kryzys zaufania

Ogromy kryzys zaufania notuje prezydent Warszawy i wiceszef KO Rafał Trzaskowski, co może być skutkiem afery w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski zaliczył największy spadek zaufania – o 5,6 pkt proc. Obecnie prezydentowi Warszawy ufa 32,5 proc. Polaków.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Krzysztof Bosak – wicemarszałek Sejmu z Konfederacji (29,9 proc. pozytywnych wskazań, czyli aż o 5,1 pkt proc. mniej, niż miesiąc temu), prezes PiS Jarosław Kaczyński –spadek 0,9 pkt proc. względem badania z maja i wynikiem 28,8 proc, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL – ufa mu 28,2 proc. badanych (spadek o 0,6 pkt proc.), jednak polityka PSL nie zna 27,6 proc. Polaków.

Jak wypadł Czarnek?

Przemysławowi Czarnkowi – kandydatowi PiS na premiera ufa 28 proc. Polaków, czyli o 1,1 pkt proc. więcej, niż w maju.

Wzrost notuje Grzegorz Braun (zaufanie na poziomie 23,7 proc., wzrost o 7,3 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajmuje Krzysztof Gawkowski, któremu ufa 23,6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3,6 pkt proc., przy czym nie zna go 26 proc. badanych.

Drugi z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen uzyskuje 23,4 proc., co oznacza spadek o 2,1 pkt proc.

Adrianowi Zandbergowi ufa 18,4 proc. Polaków, czyli aż o 5,2 pkt proc. mniej, niż przed miesiącem.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 19-21 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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