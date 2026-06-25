Złe wieści dla Tuska. Ponad połowa Polaków nie wierzy, że rząd poprawi sytuację gospodarczą

W nowym sondażu CBOS zadał Polakom pytanie: "Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?".

Odpowiedzi "tak" udzieliło 36 badanych.

51 proc. Polaków twierdzi, że nie.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 12 proc. badanych.

Deficyt budżetowy ciągle rośnie

15 czerwca Ministerstwo Finansów poinformowało w wydanym komunikacie, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2026 roku w stosunku do ustawy budżetowej wyniosło: dochody – 233,3 mld zł, tj. 36,1 proc., wydatki – 341,5 mld zł, tj. 37,2 proc., deficyt – 108,2 mld zł, tj. 39,8 proc.

W okresie styczeń – maj 2026 roku dochody budżetu państwa wyniosły 233,3 mld zł, tj. 36,1 proc. planu i były wyższe o ok. 10,3 mld zł (tj. 4,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (223,1 mld zł, tj. 35,2 proc. planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 210,9 mld zł i były wyższe o ok. 11,4 mld zł (tj. 5,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2025 roku.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (434) przeprowadzono w dniach 11–21 czerwca 2026 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 991 osób, w tym: 66,4 proc. metodą CAPI, 16,3 proc. metodą CATI, 17,3 proc. metodą CAWI. Procenty mogą nie sumować się do 100 z powodu zaokrągleń.