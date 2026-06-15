Deficyt budżetowy wciąż rośnie. Wiadomo, ile wyniósł po maju

Ministerstwo Finansów poinformowało w wydanym w poniedziałek komunikacie, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2026 roku w stosunku do ustawy budżetowej wyniosło: dochody – 233,3 mld zł, tj. 36,1 proc., wydatki – 341,5 mld zł, tj. 37,2 proc., deficyt – 108,2 mld zł, tj. 39,8 proc.

W okresie styczeń – maj 2026 roku dochody budżetu państwa wyniosły 233,3 mld zł, tj. 36,1 proc. planu i były wyższe o ok. 10,3 mld zł (tj. 4,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (223,1 mld zł, tj. 35,2 proc. planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 210,9 mld zł i były wyższe o ok. 11,4 mld zł (tj. 5,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2025 roku, w tym:

dochody z podatku VAT wyniosły 140,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,2 mld zł (tj. 1,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2025 roku,

dochody z podatku akcyzowego wyniosły 36,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 2,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2025 roku,

dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły –20,7 mld zł i były niższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 3,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2025 roku,

dochody z podatku CIT wyniosły 43,8 mld zł i były wyższe o ok. 7,0 mld zł (tj. 19,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2025 roku.

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