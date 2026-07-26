Wieczne prowizorium
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Wieczne prowizorium

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Donald Tusk, premier
Donald Tusk, premier Źródło: KPRM
PŁYWANIE W KISIELU Czy mają państwo radio w samochodzie? Zakładam, że tak.

Czy mają państwo radio w samochodzie? Zakładam, że tak. A czy płacą państwo z tego tytułu abonament RTV? Sto cztery złote rocznie, od przyszłego roku sto siedemnaście? Zakładam, że nie. Prawie nikt w Polsce nie płaci nawet od telewizorów i radioodbiorników posiadanych w domu.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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