Wieczne prowizorium

Czy mają państwo radio w samochodzie? Zakładam, że tak. A czy płacą państwo z tego tytułu abonament RTV? Sto cztery złote rocznie, od przyszłego roku sto siedemnaście? Zakładam, że nie. Prawie nikt w Polsce nie płaci nawet od telewizorów i radioodbiorników posiadanych w domu.