Wieczne prowizorium

PŁYWANIE W KISIELU Czy mają państwo radio w samochodzie? Zakładam, że tak.
Czy mają państwo radio w samochodzie? Zakładam, że tak. A czy płacą państwo z tego tytułu abonament RTV? Sto cztery złote rocznie, od przyszłego roku sto siedemnaście? Zakładam, że nie. Prawie nikt w Polsce nie płaci nawet od telewizorów i radioodbiorników posiadanych w domu.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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