Luka akcyzy im. Morawieckiego i Tuska

A wkroczył rząd na tę drogę za sprawą premiera Morawieckiego, lecz dopiero dzięki jego następcy i naśladowcy, czyli premierowi Tuskowi, przyspieszył na niej tak, że aż furczy. Aż furczy od forsy z podatków od handlu papierosami (i innymi wyrobami tytoniowymi), która zamiast trafiać do budżetu państwa, przepada w szarej strefie i ląduje w kieszeniach magików z owej szarej strefy, która „w papierosach” znów coraz mocniej się w Polsce rozpycha.