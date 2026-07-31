Ambasador Rose: Nikt nie pokona Polski

W sobotę przypada 82. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Ambasador USA w Polsce Tom Rose opublikował z tej okazji nagranie.

– 82 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku, mężczyźni, kobiety i dzieci Warszawy podnieśli się przeciwko nazistowskim okupantom w heroicznym, choć z góry skazanym na niepowodzenie powstaniu, by odzyskać utraconą wolność. Wiedzieli, że ich walka będzie miała większe znaczenie dla honoru niż dla zwycięstwa. Wiedzieli też, że większość z nich zginie – rozpoczyna dyplomata.

– Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej stawiali opór przeważającym siłom niemieckiego Wehrmachtu. Po stłumieniu powstania i śmierci ponad 250 tysięcy mieszkańców Warszawy naziści przystąpili do ostatniego aktu niewyobrażalnego okrucieństwa – systematycznego zniszczenia miasta. Ulica po ulicy, budynek po budynku, dom po domu, aż cała Warszawa zamieniła się w morze ruin – mówi Rose.

Rose: Hitler i Stalin nie pokonali Polski

– A jednak właśnie tutaj, po drugiej stronie Wisły, jak widać, pół miliona żołnierzy Armii Czerwonej Stalina zatrzymało ofensywę i bezczynnie czekało, obserwując zagładę Warszawy. Stalin nie tylko nie wyciągnął ręki, by pomóc walczącym mieszkańcom miasta. Uniemożliwił również innym udzielenie pomocy, odmawiając aliantom prawa do korzystania z lotnisk dla samolotów niosących wsparcie. Stalin pozwolił nazistom zniszczyć Armię Krajową, doszczętnie zburzyć miasto i wymordować polskich patriotów, zanim wkroczył do Warszawy, aby narzucić Polsce blisko pół wieku komunistycznej tyranii. To jest lekcja dla wszystkich, którzy dziś chcieliby podporządkować sobie lub zagrozić Polsce. Skoro Adolf Hitler i Józef Stalin nie zdołali pokonać Polski, to nikt inny również tego nie dokona. Polska może zostać zniszczona. Polska może nawet ponieść klęskę. Ale Polska nigdy się nie poddaje. Nie poddała się wtedy i nie podda się dziś – podkreślił przedstawiciel USA w Polsce.

Thomas Rose podkreśla, że "prezydent Trump oraz naród amerykański w tym dniu oddają hołd i pamiętają o niezwykłym poświęceniu, niezłomnym duchu narodu polskiego i bohaterach Powstania Warszawskiego. Ich przykład wciąż inspiruje wszystkich, którzy kochają wolność, i daje nam siłę oraz determinację, by zawsze walczyć o wolność. Cześć bohaterom!".

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