Partia dla „fajnych” Polaków
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Partia dla „fajnych” Polaków

Dodano: 
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz Ryszard Petru
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz Ryszard Petru Źródło: PAP / Marcin Obara
Unia Centrum to kolejny projekt sprzedawany wyborcom w Polsce jako świeży produkt. Swój przekaz – tak jak jej poprzednicy – adresuje do klasy średniej, wyobrażanej jako warstwa rozumnych ludzi zapatrzonych w zachodnią nowoczesność. Tyle że teraz nastroje społeczne nie sprzyjają nurtowi politycznemu, który ta formacja reprezentuje.

Polska 2050 zdaje się odchodzić w niebyt. Według sondaży ugrupowanie utworzone w roku 2021 przez Szymona Hołownię nie ma szans na samodzielne wtoczenie się do parlamentu w najbliższych wyborach. Ale to nic. Grono skonfliktowanych z Hołownią byłych polityków PL2050 powołało już nową formację – Unię Centrum. Przy okazji nowe przedsięwzięcie zasiliła Unia Europejskich Demokratów – marginalny podmiot, będący spadkobiercą legendarnego ugrupowania występującego w latach 1990–2016 pod szyldami Unia Demokratyczna, Unia Wolności i Partia Demokratyczna, a kojarzonego z takimi postaciami, jak Bronisław Geremek, Jacek Kuroń i Tadeusz Mazowiecki.

UC, której szefową jest Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska w rządzie Donalda Tuska, to niewątpliwie kontynuacja przedsięwzięć korzeniami tkwiących w polskiej polityce lat 90. Zresztą jeśli się przyjrzy przeszłości polityków nowego stronnictwa, to można zauważyć, że nie brak wśród nich byłych członków UD, UW i PD. Natomiast sama Hennig-Kloska zasiada nieprzerwanie w Sejmie już trzecią kadencję (od roku 2015). A zaczynała swoją poselską aktywność w Nowoczesnej.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także