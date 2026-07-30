Drożyzna na stacjach paliw. Mulawa apeluje: Panie premierze Tusk, do roboty

Średnia cena benzyny 95 to obecnie 7,44 zł/l, czyli o 15 gr/l więcej niż przed tygodniem. Benzyna 98 kosztuje z kolei średnio 8,25 zł/l. Cena oleju napędowego wzrosła o 35 gr/l do 7,99 zł/l, natomiast cena gazu LPG spadła o 4 gr/l do 3,05 zł/l – wynika z monitoringu e-petrol.pl.

Rząd zakończył pakiet CPN. Ceny paliw biją rekordy

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw ostro poszybowały w górę. Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku ze zbycia paliw ciekłych. W związku z decyzją prezydenta o skierowaniu ustawy do TK, rząd – na czele z premierem Donaldem Tuskiem – obarczył winą za wysokie ceny paliw... Karola Nawrockiego.

"Premier Tusk ma wszelkie narzędzia do tego, żeby ulżyć Polakom"

Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji, ocenił w rozmowie z DoRzeczy.pl, że narracja Donalda Tuska ma tyle wspólnego z prawdą, że prezydent skierował ustawę do TK.

– Wysokie ceny paliw nie wynikają z tego, że pan prezydent coś zrobił lub czegoś nie zrobił. Pan premier Tusk dodatkowo zapomina o bardzo ważnej rzeczy, czyli o fakcie, który nawet początkujący polityk wie – nadzorcą i właścicielem spółek Skarbu Państwa jest Skarb Państwa, którym zarządza – de facto – pan premier Donald Tusk. Do tego dochodzą podatki, akcyza czy marża. Poza tym premier jest szefem ministra aktywów państwowych, który nadzoruje Orlen. To premier ma wszelkie narzędzia do tego, żeby ulżyć Polakom w bardzo niekorzystnej sytuacji, jaka ma miejsce teraz, czyli bardzo drogiego paliwa – powiedział.

Krzysztof Mulawa zwrócił uwagę, że "pan premier próbuje zwalać polityczną odpowiedzialność na pana prezydenta, co oczywiście nie jest prawdą".

– Tak samo mógłby tą odpowiedzialność polityczną zwalać na posła Krzysztofa Mulawę – zakpił.

– Panie premierze Tusk, do roboty. To pan jest nadzorcą ministra aktywów państwowych i również pan ma wszelkie argumenty do tego, żeby podatki, którymi jest obłożone paliwo zlikwidować albo zmniejszyć – zaapelował.

"Tusk oderwał się od problemów Polaków"

Na uwagę, że rząd zakończył pakiet CPN z dniem 1 lipca, czyli akurat wtedy, kiedy rozpoczyna się sezon wakacyjny, Krzysztof Mulawa stwierdził, że jest to głupota, złośliwość i całkowicie niezrozumienia zarówno emocji, jak i sytuacji zwykłych Polaków.

– Pan premier, który pobiera sowite wynagrodzenie i bardzo dobrze, być może nawet powinien więcej zarabiać, sam się oderwał od problemów zwykłych Polaków, którzy wyjeżdżają na wakacje – ocenił.

Pakiet CPN kosztował łącznie 4,7 mld zł. Poseł Konfederacji pytany, czy fatalna sytuacja budżetu państwa, mogła być powodem, dla którego rząd zakończył ten program, odpowiedział, że tak.

– Po pierwsze powodem jest wyemancypowanie się od problemów zwykłych Polaków, a po drugie – sytuacja budżetowa. Ale to Donald Tusk jest premierem, a nie Krzysztof Mulawa. Skoro ma takiego wspaniałego ministra finansów, jak Andrzej Domańskiego, to powinien wiedzieć gdzie uciąć, a gdzie całkowicie zaprzestać jakichś wydatków socjalnych na imigrantów, żeby można było Polakom ulżyć, wtedy kiedy naprawdę tego potrzebują. Każdemu Polakowi należą się w wakacje i odpoczynek – zwrócił uwagę.

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Rozmawiała Lidia Lemaniak