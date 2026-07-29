Posłanka wróciła do Sejmu. Tak przywitali ją politycy

Polski astronauta i posłanka Koalicji Obywatelskiej pod koniec maja powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Informację o narodzinach syna opublikowali w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyli zdjęcie wykonane w szpitalu. "Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn" – napisali. Rodzice nie ujawnili imienia dziecka ani innych szczegółów dotyczących narodzin.

Informacja o powiększeniu rodziny nie była zaskoczeniem. Dokładnie 2 stycznia 2026 roku, w pierwszą rocznicę ślubu, małżonkowie poinformowali, że spodziewają się dziecka. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" – przekazał wówczas Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Posłanka wróciła do pracy. Pokazała nagranie z Sejmu

Choć od narodzin dziecka minęło zaledwie osiem tygodni, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska wróciła już do obowiązków parlamentarnych. W środę, 29 lipca, posłanka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie prosto z Sejmu, pokazując pierwsze chwile po powrocie na salę obrad.

Na filmie widać, jak wchodzi do Sejmu i wita się z parlamentarzystami. Powrót posłanki spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem – politycy podchodzili do niej z uśmiechami, przytulali ją i serdecznie ściskali, dając wyraźnie do zrozumienia, że cieszą się z jej obecności.

"Zgadnijcie, kto wrócił" – napisała Uznańska-Wiśniewska na nagraniu. W opisie dodała: "Rozpoczynamy 63. posiedzenie Sejmu RP!".

Pod wpisem szybko pojawiło się wiele komentarzy od internautów. Obserwatorzy gratulowali posłance powrotu do pracy po porodzie i nie szczędzili jej ciepłych słów. "Super", "Brawo dla młodej mamy!", "Wszystko wraca do dobrych czynów z pani udziałem", "Gratulacje dla młodej mamy!" – pisali użytkownicy mediów społecznościowych.

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