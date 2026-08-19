Prezes TK może mieć kłopoty? Żurek zapowiada: Czas odpowiedzialności nadchodzi

"Czas odpowiedzialności pana Święczkowskiego nadchodzi" – napisał Waldemar Żurek w mediach społecznościowych. Prezes TK mówił wcześniej, że gdy kierował ABW, Agencja dysponowała informacjami "pochodzącymi z wnętrza" ETPCz.

Żurek: Sprawdzimy każdy wątek rzekomej inwigilacji ETPC

Waldemar Żurek odniósł się do wypowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o jego słowa dotyczące informacji, którymi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała dysponować na temat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiedział sprawdzenie sprawy. – Sprawdzimy każdy wątek rzekomej inwigilacji ETPC, o której mówił Bogdan Święczkowski w Telewizji Republika – napisał Żurek. Minister odniósł się także do możliwej odpowiedzialności obecnego prezesa TK. – Trzeba powiedzieć jasno – czas odpowiedzialności pana Święczkowskiego nadchodzi. Proszę regulować odbiorniki, więcej informacji niebawem – napisał Żurek na X.

Święczkowski o informacjach "z wnętrza" ETPCz

Wpis Żurka jest reakcją na wypowiedź Bogdana Święczkowskiego w Telewizji Republika. Obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006–2007 kierował Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Święczkowski, mówiąc o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, powołał się na informacje, którymi ABW miała dysponować w czasie, gdy stał na jej czele.

– Pamiętajcie państwo, że byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która także dysponowała różnego rodzaju środkami, informacjami pochodzącymi z wnętrza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więc mogę powiedzieć, że ten organ na pewno nie zasługuje na miano sądu jako niezależnego organu i że urzędują tam niezawiśli sędziowie. Ale że obowiązuje mnie tajemnica państwowa, to nic nie mogę powiedzieć – powiedział Święczkowski.

ABW odpowiada na słowa Święczkowskiego

Do wypowiedzi byłego szefa odniosła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – Pan Bogdan Święczkowski kierował ABW w latach 2006–2007, a więc blisko dwadzieścia lat temu. Z jego obecnej wypowiedzi można odnieść wrażenie, że po tak długim czasie może już nie pamiętać precyzyjnie, czym zajmowała się Agencja i gdzie przebiegały granice jej kompetencji – przekazał Wirtualnej Polsce zespół prasowy ABW. Agencja wskazała również, że ustawa o ABW oraz Agencji Wywiadu określa sytuacje, w których ABW może wykonywać swoje zadania poza granicami Polski. Przekonuje, że nie ma podstaw do twierdzenia, że ABW prowadziła wobec Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu czynności o charakterze operacyjnym

Agencja odniosła się także do wypowiedzi Święczkowskiego dotyczącej niezależności ETPCz i niezawisłości jego sędziów. – ABW nie potwierdza również, aby przywołana wypowiedź odzwierciedlała jakiekolwiek oficjalne ustalenia dotyczące niezależności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub niezawisłości jego sędziów. Są to osobiste oceny pana Bogdana Święczkowskiego i nie przedstawiają stanowiska Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – przekazała Agencja.

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