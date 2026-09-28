Wojna w TK. Zawiadomienie na Święczkowskiego

Wpłynięcie zawiadomienia potwierdził w poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Sławomir Patyra został wybrany w czerwcu 2026 roku na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a pod koniec lipca złożył ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim.

Co znalazło się w zawiadomieniu?

Jak poinformowała Wirtualna Polska, sędzia zarzuca prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu, że ten "systematycznie i wielokrotnie" wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawy, co – zdaniem Sławomira Patyry – wpływało na treść wyroków Trybunału. Zawiadomienie dotyczy okresu od stycznia do 7 września 2026 roku.

Na wysuwane oskarżenia szybko zareagował Trybunał Konstytucyjny. Organ w oficjalnym komunikacie podkreślił, że Bogdan Święczkowski działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, natomiast wszelkie decyzje co do organizacji pracy TK są podejmowane zgodnie z przepisami prawa.

Święczkowski wszczyna postępowanie

Tymczasem Bogdan Święczkowski wszczął pod koniec września postępowanie wobec Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry. Może ono zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski – jak przekazał Trybunał Konstytucyjny – działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął w czwartek postępowanie, mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry.

"Postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m. in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników Trybunału Konstytucyjnego oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego" – podkreślono.

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