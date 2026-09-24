Święczkowski wszczyna postępowanie. Trojgu sędziom TK grożą zarzuty dyscyplinarne

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski – jak przekazał Trybunał Konstytucyjny – działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął w czwartek postępowanie, mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry.

Święczkowski wszczyna postępowanie w sprawie trojga sędziów TK

"Postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m. in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników Trybunału Konstytucyjnego oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego" – podkreślono.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że "ocena zasadności przedstawionych okoliczności i ewentualnych zarzutów zostanie dokonana w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie przez sąd dyscyplinarny".

Postępowanie może zakończyć się złożeniem sędziów TK z urzędu

"Postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia wyżej wymienionych sędziów Trybunału Konstytucyjnego z urzędu" – poinformował Trybunał Konstytucyjny.

Zarzuty dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Prokuratura postawiła dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

O tym, że dyrektor kancelarii TK usłyszała zarzuty, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. We wpisie na platformie X przekazał, że postawione zarzuty odnoszą się do przepisów Kodeksu karnego mówiących o niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz o niewykonaniu obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy przez osobę zobowiązana do tego orzeczeniem sądu.

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