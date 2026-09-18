Policja wejdzie do TK i wyprowadzi prezesa? Żurek zabrał głos

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego TK Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne". Kancelaria Prezydenta RP ma wątpliwości, czy Maciej Berek spełnia wymóg 10-letniej praktyki jako radca prawy.

Siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?

Dziennik "Rzeczpospolita" informował w poniedziałek, że premier Donald Tusk ma być zdeterminowany, aby doprowadzić do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Rządzący rozważają wariant siłowy.

Minister z rządu Donalda Tuska powiedział gazecie, że "dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone". "Usłyszy zarzuty, straci immunitet i nie będzie mógł sprawować urzędu. Jeśli nie opuści gmachu, zostanie z niego wyprowadzony przez funkcjonariuszy policji. Premier jest zdeterminowany, żeby zmiany doprowadzić do końca" – dodał.

Policja wejdzie do TK i wyprowadzi Święczkowskiego? Żurek tłumaczy

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, został zapytany w piątek w Radiu ZET, czy policja powinna wejść do TK i wyprowadzić prezesa Bogdana Święczkowskiego.

– Jeżeli będzie łamał prawo – tak. Policji nikt nie musi wprowadzać do TK, dlatego że policja reaguje zawsze tam, gdzie jest naruszane prawo – powiedział.

Przyznał, że zawiadomienia "o łamaniu prawa w TK" już wpłynęły do prokuratury.

– Policja zareagowała. Był taki moment, kiedy sędziowie mówią: „nie chce się nas wpuszczać”. Przyjechała policja, przyjechał prokurator, udokumentowano wszystkie te czynności i odstąpiono, gdyż te osoby, które zawiadomiły, uznały, że to wystarczy na tym etapie – dodał.

Święczkowski usłyszy zarzuty?

Na pytanie, czy Bogdan Święczkowski usłyszy zarzuty, Waldemar Żurek przyznał, że "toczy się postępowanie karne".

– Ja nie chcę przesądzać, dlatego że jest zespół śledczy, który już bardzo intensywnie działa. Więc myślę, że w najbliższych tygodniach możemy się spodziewać jakichś ruchów ze strony prokuratury – mówił.

Pytany, czy chodzi o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, odpowiedział, że "dokładnie tak".

– To jest nie tylko prezes TK, ale pamiętajmy, że to są także inne osoby, które wykonują w jego imieniu bezprawne działania – powiedział.

Zdaniem Waldemara Żurka "Bogdan Święczkowski jest bajkopisarzem, wiemy, że jest żołnierzem Zbigniewa Ziobry i on może takie populistyczne wypowiedzi formułować".

– Natomiast my, jeżeli będziemy działać, czy prokuratura jeżeli będzie działać, to wtedy wskaże podstawę prawną. Ja z państwem się spotkam i będziemy odczytywać przepisy i mówić, na jakiej podstawie konstytucyjnej, ustawowej Bogdan Święczkowski może przestać pełnić swoje obowiązki. Teraz nie chcę tego uprzedzać. Wszystko, co robimy, robimy z podstawą prawną. Tak samo było w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tak samo będzie w innych instytucjach – dodał.

Czytaj też:

Gra o Trybunał Konstytucyjny. Ujawniono scenariusz, w tle policja Czytaj też:

"Nie tylko wydam mu przepustkę". Prezes TK stawia warunki w sprawie Berka