Święczkowski odpowiada sędziom TK. "Zwołanie posiedzenia jest niemożliwe"

14 września do prezesa TK trafiło pismo podpisane przez siedem osób wybranych ostatnio przez Sejm na sędziów Trybunału. Domagają się one pilnego zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, które powinno zająć się projektem dochodów i wydatków Trybunału na przyszły rok.

Święczkowski odpowiedział trzem sędziom dopuszczonym do orzekania: Magdalenie Bentkowskiej, Dariuszowi Szostakowi i Sławomirowi Patyrze. "Z przyczyn Państwu znanych wyznaczenie przeze mnie terminu kolejnego posiedzenia jest niemożliwe przed 14 października br." – napisał.

Prezes TK wskazał, że Bentkowska złożyła wniosek o dwutygodniowy urlop wypoczynkowy, natomiast usprawiedliwiona nieobecność Szostaka potrwa do połowy października. "Oznacza to brak odpowiedniej ilości sędziów do przeprowadzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego" – stwierdził Święczkowski w piśmie cytowanym przez TV Republika.

Spór o budżet Trybunału

Sędziowie w swoim piśmie wyrażali "ogromne zaniepokojenie" sytuacją finansową TK. Argumentowali, że tylko Zgromadzenie Ogólne może zdecydować o projekcie dochodów i wydatków instytucji na 2027 r., a brak odpowiedniej uchwały może zagrozić jej funkcjonowaniu.

Święczkowski odpowiedzialnością za brak uchwały obarcza jednak samych autorów apelu. Przypomniał wydarzenia podczas zgromadzeń z 24 czerwca i 14 lipca. Według prezesa TK podczas pierwszego z nich część sędziów nie podpisała listy obecności. Święczkowski twierdzi również, że obrady zakłóciła obecność Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, wybranych przez Sejm, ale niezaprzysiężonych przez prezydenta i niedopuszczonych do orzekania.

Z kolei 14 lipca Bentkowska i Szostak mieli opuścić obrady przed głosowaniem, co – według relacji Święczkowskiego – doprowadziło do utraty kworum i uniemożliwiło przyjęcie uchwały dotyczącej planu finansowego.

Prezes TK przekonuje również, że 3 i 8 września próbował doprowadzić do kolejnego posiedzenia. "Odbyłem z Państwem spotkania w dniach 3 i 8 września 2026 r., podczas których skierowałem do Państwa pytania o deklarację uczestnictwa w kolejnym posiedzeniu. Niestety odmówiliście Państwo uczestnictwa w nim" – napisał.

Święczkowski zapewnił, że będzie podejmował dalsze próby zwołania Zgromadzenia Ogólnego.

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