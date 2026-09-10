Pensje, remonty, nowe auta, mundury. TK chce 78 mln zł

Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że w budżecie nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. – Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony (...) celem włączenia go do ustawy budżetowej – stwierdził.

"Wypowiedź Ministra Finansów jakoby plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok nie został mu skutecznie dostarczony jest całkowicie nieprawdziwa. Jego decyzja o nieuwzględnieniu finansowania Trybunału jest pozbawiona podstaw prawnych. Brak włączenia skutecznie przekazanego planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2027 jest jaskrawym naruszeniem prawa przez Ministra Andrzeja Domańskiego" – wskazano w komunikacie TK. Zaznaczono, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski przekazał 30 lipca br. przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK projekt dochodów i wydatków na 2027 r.

Plan wydatków Trybunału Konstytucyjnego. Remonty, mundury i samochody

Tymczasem dziennik "Fakt" dotarł do projektu planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na rok 2027. Dokument, zatwierdzony 2 września przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, zakłada łączne wydatki w wysokości 78 mln zł. To wzrost o 15,8 proc. w porównaniu do 2026 r.

Święczkowski przekazał plan finansowy Radzie Dialogu Społecznego. To instytucja, która stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy środowisk pracowników, pracodawców oraz strony rządowej. Prezes TK zaapelował, aby RDS wezwała ministra finansów i Radę Ministrów do przywrócenia finansowania Trybunału.

Dochody TK w 2027 r. oszacowano na 30 tys. zł – dokładnie tyle samo co w roku 2026. Na tę kwotę składają się przede wszystkim zwroty nadpłaconych składek z ZUS oraz wpływy ze sprzedaży dawnych wydawnictw (obecnie orzeczenia są publikowane już tylko elektronicznie i bezpłatnie).

Wydatki Trybunału mają wynieść 78 mln zł. Zdecydowana większość tej sumy (79 proc.) ma trafić na wynagrodzenia sędziów i pracowników, a także uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne. Średnia płaca podstawowa sędziego ma wynieść ok. 55,4 tys. zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 9,7 mln zł. Środki mają zostać przeznaczone na odkładane od dwóch lat remonty (m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wymianę pionów instalacji wodnej). Ok. 1,7 mln zł TK chce przeznaczyć na Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, zewnętrzne audyty bezpieczeństwa, stały monitoring SOC, nowe nagłośnienie na sali rozpraw oraz wymianę dwóch samochodów osobowych i ciągnika gospodarczego. Ponadto 300 tys. zł ma trafić na zakup nowych mundurów dla strażników.

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