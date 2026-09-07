Dzwonek alarmowy dla koalicji rządzącej. Polakom to się nie podoba

Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że w budżecie nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. – Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony (...) celem włączenia go do ustawy budżetowej – stwierdził.

"Wypowiedź Ministra Finansów jakoby plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok nie został mu skutecznie dostarczony jest całkowicie nieprawdziwa. Jego decyzja o nieuwzględnieniu finansowania Trybunału jest pozbawiona podstaw prawnych. Brak włączenia skutecznie przekazanego planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2027 jest jaskrawym naruszeniem prawa przez Ministra Andrzeja Domańskiego" – wskazano w komunikacie TK. Zaznaczono, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski przekazał 30 lipca br. przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK projekt dochodów i wydatków na 2027 r.

Trybunał Konstytucyjny bez pieniędzy? Polacy zabrali głos

Pracownia SW Research przygotowała na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" sondaż, w którym poprosiła 800 respondentów, aby wybrali, które z przedstawionych stwierdzeń najlepiej oddaje ich opinię na temat decyzji o nieujęciu w projekcie budżetu państwa na przyszły rok środków na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

28,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że sytuacja wokół TK wymaga zmian, ale kwestia finansowania instytucji nie powinna być sposobem na ich przeprowadzenie. 27,06 proc. badanych stoi na stanowisku, że TK jako organ konstytucyjny powinien mieć zapewnione środki na funkcjonowanie niezależnie od oceny jego działalności. To oznacza, że łącznie 55,16 proc. pytanych uważa, że kwestia finansowania nie powinna być sposobem nacisku na Trybunał Konstytucyjny.

21,05 proc. respondentów sądzi, że brak ujęcia środków na funkcjonowanie TK w budżecie państwa jest uzasadnionym sposobem na doprowadzenie do zmian w jego funkcjonowaniu. Stanowisko około 4 proc. uczestników badania nie zostało uchwycone we wskazanych odpowiedziach, natomiast 19,72 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż dotyczący ostatnich działań koalicji rządzącej wokół Trybunału Konstytucyjnego przeprowadzono w dniach 1-2 września 2026 r. metodą wywiadów online (CAWI).

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